Pas de Galeries Saint-Hubert sans Mademoiselle Beulemans !

Qui a dit que les Galeries Royales Saint-Hubert étaient un décor de théâtre ? Ce qui est sûr, c’est que la volonté d’installer un théâtre dans la Galerie du Roi était présente dès l’origine. 175 ans plus tard, cette ambition est intacte… (3/10)

Le Théâtre des Galeries fut dès le départ le cœur du réacteur des Galeries Saint-Hubert. Et pourtant, pendant 60 ans, entre 1847 et 1907, ce théâtre ne fut pas, à proprement parler, un… théâtre selon nos critères actuels ! Essentiellement sous l’égide de directeurs français, la programmation était davantage dédiée à l’opéra, à l’opéra-comique et à l’opérette. Ce n’est pas par hasard si...