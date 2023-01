”Une priorité”

La publication Instagram, partagée ce 2 janvier, met en avant son travail de longue date avec les enfants pour leur apprendre à nager, et ainsi sauver des vies. “C’est devenu pour moi une priorité de soutenir et de transmettre ces valeurs sportives que je partage avec mon mari le prince Albert II de Monaco à la prochaine génération de jeunes sportifs”, y déclare la Sud-Africaine dans sa langue natale. Un choix d’ailleurs critiqué par certains internautes qui y estiment qu’elle devrait parler dans la langue de Molière. Ce qu’on ne peut pas critiquer, c’est bien l’impact de sa fondation. Sur une décennie, 510 projets ont été soutenus de par le monde et 160.000 enfants ont appris à nager.