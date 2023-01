”Mauvais goût”

Ce lundi 9 janvier, le mannequin s’est emparé de son compte Instagram pour partager un montage où le visage de Meghan Markle est remplacé par celui de Yoko Ono. “All You Need Is Love”, a-t-elle écrit en légende. Pour rappel, la compagne de John Lennon est souvent accusée d’avoir précipité la rupture des Beatles. L’image a donc suscité quelques critiques.

”Mauvais goût”, “insensible”, “très nul de voir une femme rire d’une autre femme”, “pas digne de vous”, peut-on lire dans les commentaires. Ce n’est pas la première fois que Yoko One et Meghan Markle sont comparées. “C’est la Yoko Ono de la famille royale”, avait déjà osé le journaliste australien David Koch en 2021, souligne Europe 1.