Comment apprivoiser le bruit, omniprésent, cet empêcheur de penser bien et de se concentrer mieux ?

La plupart des hypersensibles sont aussi sensibles aux sons et “le travail est l’environnement le plus surstimulant chez ces personnes à cause de toutes les sources sonores qui s’y regroupent”, explique encore la professionnelle. Résultat : déconcentration mais aussi détresse psychologique et même le burnout, poursuit-elle.

D’ailleurs, après la période de Covid ou le télétravail était majoritaire, beaucoup de personnes sont venues la voir en disant qu’ils avaient beaucoup de mal à reprendre de façon efficiente en présentiel : sans même s’en rendre compte précisément, l’univers sonore les empêchait de fonctionner, ils avaient perdu l’habitude !

Occlusion et exclusion

Schéma Loop ©DR

Opération bouchon d’oreilles ? Là encore, on se heurte à un “effet d’occlusion” qui est effectivement désagréable aussi pour nombre de personnes sensibles au bruit. L’occlusion crée de l’intérieur notamment cette sensation de “tête immergée” : votre voix semble résonner dans votre tête et paraît moins naturelle. Et mène aussi à un sentiment d’exclusion du groupe et du stress “quand quelqu’un entre dans cette bulle sans bruit”. Exit donc les petites boules colorées bien enfoncées. Mais que faire alors ? On pense alors au “son blanc”, cet état que la technologie peut produire en contrecarrant les sons par des fréquences inverses. Et qui peut être créé au travers d’écouteurs ou de casques. Effectivement, cela peut être utile, de même qu’une musique choisie, à bas son, admet Kristien Taelman. Mais… pas plus de 30 minutes ! Si cela dure trop longtemps, “le cerveau va augmenter la sensibilité aux sons et sera encore plus actif et aux aguets”, en plus du son choisi ! Le problème des appareils “White Noise” reste le prix, encore très élevé.

Des bouchons d’oreilles spécifiques à moins de 25€

Devenir inopérant à cause des bruits alentour est inquiétant pour la personne qui ressent toute cette activité sensorielle comme une agression. Kristien Taelman a longuement cherché et a trouvé une solution en Belgique ! Loop est une société belge qui a lancé il y a quelques années des bouchons d’oreilles efficients et au design stylé : plus d’un million et demi de ces petits objets ont été vendus en 2022. Parce qu’ils protègent des sons mais aussi parce qu’on peut les porter sans avoir l’air de Shrek au travail !

La boîte a aussi entendu le message de ses clients : pouvoir se sentir dans une bulle confortable au niveau bruit sans effet d’occlusion ni d’exclusion. Les “Loop Engage” ont été faits pour eux. “Ce sont des bouchons d’oreille qui assurent une réduction significative du bruit ainsi qu’une protection auditive (16 ou 27 dB selon l’oreillette que l’on y met, Ndlr)”, poursuit Mme Taelman, “j’ai testé sur mois, c’était impressionnant et j’en prête à mes patients. Ce qui me revient c’est que leurs maux de tête ont diminué, l’effet de panique, la fatigue ont baissé aussi”.

Les personnes n’étant pas hypersensibles mais n’aimant pas les environnements bruyants peuvent aussi y trouver une solution pour une soirée entre amis dans un café ou un restaurant bruyant, pour un moment en plein air dans une ville animée, pour un bureau open space ou simplement à la maison… avec les enfants. Les Loop Engage et Engage (16 ou 26dB) coûtent 24.95 ou 34.95€ et se présentent en divers anneaux de couleurs.