Ces êtres humains sous pression qui ne pensent qu'à… ne pas manger : une expo bouleversante sur le rapport à la nourriture au Japon

Croque-monsieur coloré, ultra-transformé ou… rien ?

Extrait de «To tell my real intentions, I want to eat only haze like a hermit » - Katherine Longly ©Katherine Longly

Après plusieurs résidences, un rapport fort de confiance avec Ren, Yuki, Mina ou Kenichi, a donné lieu à un livre d’art autour de 10 femmes et hommes qui avaient eu la sincérité de livrer leur histoire en pointillé. Et en photo, leurs errances alimentaires, leur douleur de se priver sans cesse : exemples exsangues de laissés-pour-compte dans un monde d’ultra-consommation. Certains aussi ont réussi à renouer avec la joie et une alimentation qui leur a permis de renouer avec leur passé et leur famille. Au fil de ses séjours, Katherine Longly a aussi acquis une incroyable documentation (documents administratifs, magazines pour jeunes, …) sur la société japonaise, où la pression exercée sur les corps semble plus intense qu’ailleurs. Un ouvrage poétique, un peu mystérieux, comme sorti des limbes. Mais aussi un témoignage à vif sur une société où tout semble osciller entre surpoids et sous-poids, aliments à tous les coins de rue et contrôle sans merci de l’apparence. Un constant déséquilibre des chiffres et des esprits en quelque sorte.

”To tell my real intentions, I want to eat only haze like a hermit”, fait main par la photographe (une semaine entière de travail pour un livre, sorti à 61 exemplaires !) a rapidement été sold-out. Mais cette matière va s’exposer dans son intégralité à partir de ce jeudi 26 avril dans la galerie du Botanique. Vous y verrez les photos des “assiettes” de celles et ceux qui veulent manger de l’air, prises par eux-mêmes avec des appareils jetables, les photobooth de rue qui permettent d’amincir les corps, les lectures des jeunes à qui on “apprend” instamment à ne pas dépasser tel cm au niveau du mollet ou de l’avant-bras !

Impressionnant et questionnant bien sûr, car le rapport au corps et à la nourriture est rarement simple…

A voir du 26/01 au 25/03, Galerie du Botanique, 236, rue royale – 1210 Bruxelles. Site de Katherine Longly