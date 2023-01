L’Herbier photo d'Anne Greuzat ou quand la beauté est dans le détail à voir à la Palm Beach Gallery

Pour cette exposition de nouvelle année, les deux axes se rejoignent : la nature luxuriante se fait objet minutieux d’étude. La flore est sortie de tout contexte par la photographe Anne Greuzat qui en fait un herbarium dépouillé, comme sous vide. A l’exact opposé de son précédent travail, “Rhizomes” aux paysages foisonnants de vie. “Herbarium est le titre d’une série de photographies que j’ai commencée en 2020. Cette période de confinement a modifié ma manière de photographier. Mais l’objet de ma recherche est pour ainsi dire le même : il s’agit du paysage comme objet de contemplation et plus particulièrement du paysage naturel, vierge de toute intervention humaine”, raconte l’artiste.

Prendre le temps des détails

Pivoine, "Herbarium", Anne Greuzat ©Anne Greuzat

”La vastitude du paysage a fait place à un univers plus restreint, plus confiné. La distance entre l’objectif et son sujet s’est réduite. Néanmoins, l’intention, la visée est identique car le regard, qui se perdait dans les ramifications des arbres et racines, s’absorbe ici dans la contemplation des détails d’une fleur, de sa texture, de ses couleurs, de ses formes. Le plaisir éprouvé alors est de même nature que celui éprouvé dans de plus vastes espaces”, poursuit-elle. Et que c’est beau de regarder presque une à une les pétales doux d’une pivoine sur le point de flétrir, la fragilité rouge de vie du coquelicot ! Les œuvres se présentent sur tirage jet d’encre sur papier coton.

Une soirée d’ouverture dans le cadre du Photo Brussels Festival a lieu ce jeudi 26 janvier à 20h. Le week-end d’ouverture de ce festival de la photo créé par le Hangar Photo Art Center a lieu les samedi 28 et dimanche 29 de 11h00 à 18h00. A cette occasion, Anne Greuzat sera présente le dimanche 29/01 de 15 à 17h pour signer "Rhizomes", l'ouvrage sur son dernier travail qui vient d'être publié,

> A voir jusqu’au 26 février à la Galerie The Palm Beach, rue Meyerbeer, 69 – 1180 Bruxelles.