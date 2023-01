Le paradis se fait trouble dans les yeux d'Esther Denis à l'Atelier Contraste

Des collages photographiques qui donnent un bon coup de fouet à l'art biblique

L’installation nommée “Écho” s’entre-répond : chaque photographe y crée un dialogue en résonance avec la plasticienne. Esthétique sereine mais chargée d’une violence latente, étrangeté inquiétante, couleurs vives ou douces (mais dont on perçoit vite le côté sombre), s’appellent et s’emmêlent.

Un tableau de la série : Eikonoklastês du photographe Jean-Noël Guillemain, Atelier Contraste. ©Jean-Noël Guillemain

L’expo s’échappe de la plastique pour devenir un spectacle vivant et étrange grâce à la camera lucida. Cet instrument optique inverse l’image du réel au moyen d’une lentille. Aussi appelée chambre claire, elle fut, durant des siècles, utilisée par les scientifiques et les peintres, elle participa à l’invention de la photographie et elle continue de questionner la représentation. Dans cette vaste galerie, les corps de chair enlacent les corps minéraux, la distinction se trouble entre le mouvant et l’inerte grâce à l’objet qui les unit, la camera lucida.

Esther Denis pour l'Atelier Constraste ©Esther Denis

Au centre de l’installation, une image projetée d’une lentille, comme une pierre liquide. Et partout flottent et s’immiscent l’odeur de la pierre humide et la répétition de la voix de Écho. La pétrification avance mais le vivant se maintient… Une occasion impressionnante d’aller à la rencontre de cette asbl qui encourage ses élèves à puiser au fond de leur fantasmagorie pour exprimer à travers leur objectif leur double d’artiste…

> Vendredi 27 janvier à 18h : Conférence par Esther Denis et Alice Pallot. Inscription obligatoire : www.photo-contraste.com – 19h30 : vernissage. Contraste asbl, 45/47 rue Général Capiaumont 1040 Bruxelles www.photo-contraste.com