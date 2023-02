Sur l’année qui vient de s’écouler, on dénombre un total de 11,31 millions de voitures neuves vendues en Europe. Ce chiffre est inférieur aux normes des dernières années, la faute à la pandémie de coronavirus qui a engendré de nombreux retards de constructions et de livraisons des véhicules neufs.

Et au classement des modèles de voitures les plus vendues, il y a du changement. La Golf de Volkswagen a vu ses ventes chuter de 14 %. C’est la Peugeot 208 qui est le modèle le plus vendu de 2022, de justesse devant la Dacia Sandero. Volkswagen voit son T-Roc occuper la dernière place du podium, devant la Fiat 500. À préciser que les voitures électriques, de plus en plus nombreuses sur le marché automobile, ne figurent pas dans le top 10.

Néanmoins, Volkswagen peut se targuer, à défaut d’avoir le modèle le plus vendu, d’être le constructeur qui vend le plus de véhicules sur le marché, et ce malgré une baisse de 6 %. Parmi les grands perdants, on observe, paradoxalement, une baisse de 15 % chez Peugeot ainsi que chez Fiat. Citroën et Opel perdent 16 et 12 %. La seule marque européenne à être en augmentation est Alfa Romeo (+25 %).

On note également une forte augmentation des ventes de la Tesla Model Y électrique (+417 % !!!). La Toyota Yaris Croos voit également ses ventes faire un joli bond en avant (+402 %).