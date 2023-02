Connaître son âge biologique pour mieux bouger et pour... gagner des années !

Plus les années passent et plus il est difficile de gagner sur son âge

Fitness, activités "soft power" comme le Taï Chi ou les abdos hypopressifs ou encore muscu et HIIT : tout est possible dans ce club bluxellois. ©aspria

Ce qui est intéressant, c’est que moins on est sédentaire, mieux on mange, plus on fait une activité physique "cardiaque", mieux on se porte. En plus des données génétiques propres à chacun. “On a un âge calendrier et un âge biologique, qu’on détermine en agrégeant vos données et en les comparant aux mesures moyennes qui correspondent à votre âge”, décrit le coach. “Il est plus facile étant jeune d’avoir de l’avance sur son âge. Plus les années passent, plus il est difficile de gagner sur son âge : on s’en rapproche voire on le dépasse”. L’intérêt de le déterminer est de se donner des objectifs abordables et utiles pour son mieux-être.

14 ans de bonus !

Mais comment se situer précisément ? Les nouveaux adhérents à ce club bénéficient gratuitement de l’Aspria Pro. Une bonne heure qui leur est entièrement dédiée “pour déterminer l’état de bien-être et le style de vie de la personne”, explique Christophe qui a été formé pour mener ce rendez-vous pratique. Un questionnaire (style bilan de santé, risques et atouts) est suivi d’une bonne dizaine de tests (mais sans effort) qui vont chiffrer votre forme, votre énergie, vos antioxydants et déterminer vos données biométriques (poids, masse graisseuse, masse d’eau, rythme cardiaque, tension artérielle) ainsi que la mesure de la forme et du mouvement de la colonne vertébrale (grâce à une “roulette” appelée Spinal mouse), et votre résistance au stress grâce à une montre connectée. “Le cas le plus extraordinaire qu’on ait eu était une jeune fille de 28 ans dont l’âge biologique était de 14 ans ! Un bonus de 14 ans c’est merveilleux, son objectif n’était pas de l’améliorer mais de le garder.”

Etre guidé pour réaliser au mieux les exercices est aussi un plus. ©DR

Ce n’est pas un diagnostic médical mais cela donne lieu à une discussion orientée bien-être, quelques piqûres de rappel concernant le sommeil, l’alimentation, la sédentarité. Et les sports qui permettent de se lancer dans une activité bienfaitrice ou de sortir de sa zone de confort. “On a tout intérêt à se mettre à bouger intelligent dès 35, 40, 50 ans parce qu’après, ce sera d’autant plus difficile de remonter le temps”, conclut Christophe.