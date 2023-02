Pourquoi la mer est-elle salée ? Réponse aux 5 questions que vous vous posez sur la salinité des océans et des mers

Pourquoi l’eau des océans est-elle salée ?

Afin de pouvoir bien comprendre la réponse à cette question, deux informations capitales sont à connaître :

• Les océans existent depuis des millions d’années.

• Les sols contiennent beaucoup de sels minéraux.

Aussi, quand l’eau de pluie s’écoule sur le sol, elle emporte avec elle les sels minéraux des sols et des roches, c’est ce que l’on appelle l’érosion. L’eau contenant ces sels minéraux est transportée par les fleuves et les rivières jusqu’aux océans. Comme les océans sont, en quelque sorte, la destination finale après ce long trajet, les sels minéraux (chlorure de sodium) s’accumulent et stagnent dans ces étendues d’eau. C’est donc pour cela que la mer est salée. Il n’y a pas d’explication plus technique ou de phénomène chimique complexe à comprendre : la réponse est toute simple !

Pourquoi la mer est salée et pas les rivières ?

Puisque c’est l’eau de pluie qui transporte les sels minéraux jusqu’aux océans, en passant par les rivières et les fleuves, il est légitime de se demander pourquoi ces derniers ne sont pas salés. En réalité, il y a bien un peu de sel dans les eaux douces des rivières et fleuves, mais la pluie et les écoulements alimentent et renouvellent continuellement le contenu de ces cours d’eau ce qui empêche leur salinité d’augmenter.

De même, comme vu précédemment, c’est l’eau de pluie qui provoque l’érosion et qui transporte le sel jusqu’aux océans. Alors forcément, on peut se demander pourquoi l’eau de pluie, des rivières et des fleuves n’est pas salée. La réponse est simple : lorsque l’eau de mer s’évapore pour former les nuages, il n’y a que l’eau qui s’évapore et pas le sel. Ainsi, le chlorure de sodium reste dans les océans et tout le processus recommence encore et encore. Tant qu’il pleuvra, les sels contenus dans les roches se feront transporter jusqu’aux océans. Cela dure depuis des millénaires.

Pour résumer :

• L’eau de mer est salée ;

• L’eau de pluie n’est pas salée ;

• L’eau des rivières n’est pas salée ;

• L’eau des fleuves n’est pas salée.

Qu’est-ce que de l’eau douce ?

L’eau douce désigne justement ces eaux qui ne sont pas salées, comme celles des fleuves et des rivières. En chiffre, c’est de l’eau qui contient moins de 1000ppm de sels dissous, donc moins d’un gramme de sel par litre d’eau. L’eau douce représente environ 2,5 % de l’eau sur terre et seulement 1 % de ce petit pourcentage représente de l’eau visible, comme les lacs, les marais et les cours d’eau. Le reste de l’eau douce terrestre est stocké sous forme de glace ou de neige, ou encore dans les nappes d’eau souterraines.

Est-ce qu’il y a beaucoup de sel dans la mer ?

Il y a environ 35 grammes de chlorure de sodium dans 1 litre d’eau de mer. Par conséquent, si vous laissez évaporer 1 litre d’eau de mer, vous récoltez 35 grammes de sel marin !

La particularité de la mer Morte

La mer Morte est assez particulière, en effet, ce n’est pas une mer comme les autres. Au départ, la mer morte était un océan, mais avec le temps, ce dernier s’est refermé pour se transformer en lac. Étant donné qu’il fait assez chaud en Palestine – où il est situé – beaucoup d’eau s’est évaporée, mais pas le chlorure de sodium. Ainsi, cette étendue d’eau renferme 300 grammes de sel pour 1 litre d’eau, soit près de 10 fois plus de sel que les autres étendues d’eau salées. La différence avec les autres océans est donc particulièrement grande ! Cette quantité importante de sel confère à l’eau une propriété étonnante : il est possible de flotter sans aucun effort dans la mer morte.

Pourquoi est-il parfois recommandé de ne pas se baigner dans la mer Morte ?

En raison de la grande quantité de sel présente dans l’eau, la mer morte s’avère très dangereuse. Ainsi, si vous avalez de l’eau avec autant de sel ou si vous avez trop de sel dans les yeux, cela peut présenter un risque élevé pour votre santé. D’ailleurs, à cause de cette trop grande quantité de sel, il n’y a aucun animal vivant dans la mer morte. Ses eaux abritent uniquement des micro-organismes, tels que des algues, champignons, bactéries et virus. Mieux vaut donc éviter de vous baigner dans la mer Morte si vous ne voulez pas avoir de problème.

Désormais, vous savez exactement pourquoi l’eau de mer est salée et pourquoi il n’y a pas de sel dans les rivières ou même dans l’eau de pluie. Ainsi, lorsqu’on vous posera la question, vous saurez maintenant quoi répondre !

Bien qu’il existe de nombreuses légendes qui cherchent à expliquer pourquoi la mer est salée – notamment la célèbre légende du moulin magique qui, tombé en mer, continua d’y moudre du sel -, l’explication est en réalité très simple. L’érosion subie par les roches terrestres depuis des millions d’années est à l’origine de la concentration de sel dans la mer, et ce phénomène se poursuit évidemment aujourd’hui grâce au cycle de l’eau.