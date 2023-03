Comment supprimer son compte Twitter de façon définitive ou temporaire ? Et comment obtenir ses données personnelles ?

Comment supprimer définitivement son compte Twitter ?

Pour supprimer son compte Twitter pour de bon, il n’y a rien de plus facile et ceci peut se faire facilement sur ordinateur (PC et Mac) en quatre étapes :

premièrement, rendez-vous avec votre navigateur sur le site et connectez-vous ; ensuite, à gauche de votre écran, cliquez sur Plus, puis sur Paramètres et confidentialité ; troisièmement, choisissez l’option Votre compte, puis dans la colonne de droite, Désactiver le compte ; enfin, en bas et en rouge, cliquez sur Désactiver et renseignez le mot de passe du compte.

Sur Android ou bien iOS, la démarche est toute aussi simple :

ouvrez l’application sur votre smartphone et appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche ; en bas, choisissez Paramètres et Confidentialité (pour les utilisateurs sur Android) ou bien Réglages et Confidentialité (pour les utilisateurs d’iPhones) ; cliquez sur votre compte ; plus bas, sélectionnez Désactiver le compte ; confirmez en appuyant sur Désactiver et en entrant le mot de passe.

Que se passe-t-il quand on supprime son compte Twitter ?

Quand on supprime son compte, le profil ne sera plus visible ni recherchable par les autres utilisateurs. Toutefois, vos anciennes mentions seront toujours disponibles, elles ne seront juste plus liées à votre compte. Aussi, comme l’indique la page d’aide officielle du site, supprimer son compte n’affectera pas les résultats des moteurs de recherche tels que Google et Bing. En effet, le réseau précise qu’ils ne “contrôlent” pas ces sites, donc vos informations y seront toujours.

Aussi, après suppression de votre compte, il vous sera impossible de récupérer vos données personnelles, même si le réseau indique qu’ils s’octroient le droit de conserver certaines données de votre compte désactivé sur leur système, afin d’assurer la sûreté et la sécurité de la plateforme et de ses utilisateurs. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez cette page.

Comment fermer temporairement son compte Twitter ?

Si vous décidez de vous éloigner du réseau social, mais n’êtes pas encore sûr de vouloir le quitter définitivement, désactiver son compte Twitter temporairement est une bonne idée. Pour ce faire, suivez ces étapes :

ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur le site ; après vous être connecté, à gauche, cliquez sur Plus, ensuite sur Paramètres et confidentialité ; dans Votre compte, sélectionnez l’option Désactiver le compte ; avant de cliquer sur Désactiver, choisissez une période durant laquelle vous serez capable de réactiver votre compte (30 jours ou 12 mois) ; en bas, finalisez en cliquant sur le bouton rouge Désactiver et en entrant votre mot de passe.

Bien sûr, la même opération peut être faite sur les appareils mobiles :

dans l’application, appuyez sur votre photo de profil en haut ; scrollez un peu en bas, puis choisissez Paramètres et Confidentialité (Android) ou Réglages et Confidentialité (iOS) ; allez dans Votre compte et choisissez l’option Désactiver le compte ; plus bas, appuyez sur Désactiver, votre mot de passe sera demandé pour confirmer l’action.

Pour réactiver le compte, il suffit de vous reconnecter avant l’expiration de la période de 30 jours ou 12 mois. Le réseau vous demandera de confirmer que vous voulez bien réactiver le compte. Si vous confirmez, votre profil sera de nouveau visible et tous vos anciens tweets y seront toujours.

Comment obtenir les données personnelles que Twitter a sur vous ?

La majorité des sites web et réseaux sociaux font de la collecte de données sur vous, que ce soit de manière transparente ou cachée, et l’oiseau bleu ne fait pas exception. Twitter a bien évidemment accès aux données que vous renseignez vous-même : votre nom, prénom, ville et région, numéro de téléphone, email… Ils ont aussi accès à votre adresse IP, vos tweets et les liens que vous partagez.

Pour télécharger vos données, suivez ces étapes :