La troisième édition du Bold Woman Award de Veuve Clicquot est lancée : inscrivez-vous, pensez à vos proches, à votre boss !

Madame Clicquot, une vraie pionnière

En 1972, pour célébrer ses 200 ans et rendre hommage à cette grande audacieuse et femme décidée qu’était Madame Clicquot, la Maison a créé un Prix – le Bold Woman Award – qui récompense et met en lumière des entrepreneuses qui, grâce à leur talent, leur force et leur personnalité ont bâti, repris ou développé une entreprise. Ce prix a été rejoint en 2014 par le Bold Future Award, pour récompenser les entrepreneuses de demain. Le Bold Woman Award est rapidement devenu un rendez-vous incontournable dans le monde. Plus de 450 femmes ont été honorées par ce Prix dans 27 pays. Et sont de véritables “Rôles Modèles” dans leur entreprise, leur pays : elles inspirent par leur parcours remarquable.

C’est la troisième année en Belgique que ces prix sont décernés. Et c’est à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, que la Maison lance l’appel aux candidatures de femmes belges. L'an passé, 120 femmes entrepreneuses s'étaient inscrites sur l’ensemble des deux Prix, un beau succès amené à se développer encore plus en 2023.

Les candidatures sont ouvertes durant 2 mois

Les candidatures sont ouvertes du 8 mars au 8 mai 2023 via le site officiel de la Maison : https://www.veuveclicquot.com/fr-be/bold-womanaward-belgium-2023 Les finalistes seront annoncées début juin et assisteront à la cérémonie en octobre prochain au cours de laquelle deux d’entre elles remporteront le Bold Woman Award et le Bold Future Award.

”Nous avons choisi la date symbolique de la journée internationale des droits des femmes pour lancer officiellement l’ouverture des candidatures pour les troisième Bold Woman Award en Belgique”, souligne Jean-Marc Gallot, Président de la Maison Veuve Clicquot. Le dernier baromètre international sur l’entrepreneuriat féminin de la marque, en 2021 avait à nouveau alerté sur “les barrières et freins à la création d’entreprise qui persistent en Belgique comme dans la plupart des autres pays interrogés”, nous explique-t-il.

Avis aux Roll Models belges

En 2022, la Maison Veuve Clicquot a remis le Bold Woman Award à Amélie Matton, CEO d’Ecosteryl et le Bold Future Award à Florence Derck et Diane van Impe, co-fondatrices de Demain Art. ©martin pilette

Ainsi, en Belgique, 45 % des femmes estiment encore qu’elles doivent agir davantage comme des hommes pour réussir en tant qu’entrepreneuse. 73 % d’entre elles pensaient également qu’elles devaient travailler plus dur que leurs homologues masculins pour réussir et près de la moitié des femmes (pour un tiers d’hommes) avançaient que l’accès au financement est plus compliqué pour une femme. 85 % des femmes désireuses d’entreprendre déclaraient se sentir inspirées par les femmes entrepreneuses à succès, mais seulement 24 % pouvaient citer un exemple… Ce prix contribue véritablement à faire avancer l’entrepreneuriat féminin.

A partir de ce jour important, toutes les entrepreneuses belges sont inviter à poser leur candidature “pour devenir les futures Rôles Modèles qui inspireront les futures générations”, conclut Jean-Marc Gallot. En Belgique et ailleurs ! A l’image des six dernières lauréates, dont, en 2022, a Amélie Matton, CEO d’Ecosteryl et Florence Derck et Diane van Impe, co-fondatrices de Demain Art. De même que Muriel Bernard. Cette femme enthousiaste et convaincue a lancé eFarmz.

Pour poursuivre les échanges, cette communauté de femmes se retrouvera régulièrement pour animer des Bold Conversations : des moments d’inspiration informels, conviviaux et propices au partage.