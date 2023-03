Meghan et Harry : leur fille Lilibet baptisée en secret, la famille royale snobe l’événement

Nouvelle guerre médiatique. La tension semble plus forte que jamais à deux mois du couronnement de Charles III. Et cette fois, c’est l’affaire Frogmore Cottage qui met le feu aux poudres. Alors que la presse anglophone cherche à déceler le vrai du faux, Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de faire baptiser leur fille, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, à l’abri des regards.