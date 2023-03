Valentine Witmeur : la talentueuse créatrice belge ouvre son tout premier pop-up pour une collection printanière

Ouvert durant dix jours, du vendredi 17 mars au dimanche 26 mars ce Lab est l'occasion de (re)découvrir Maasmechelen Village qui abrite plus de 100 boutiques de marques mode et de créateur avec des prix outlet allant jusqu’à -60%, toute l’année et beaucoup de services aux clients : horaires flexibles, parking immense, navettes gratuites, événements culinaires et fashion, ...

Valentine Witmeur Lab ©DR

L'attention du détail

La créatrice Valentine Witmeur a suivi une formation en communication et un master en Fashion & Luxury Brand Management dispensé par le prestigieux Istituto Marangoni de Milan. Elle accorde une importance particulière aux détails et à la qualité des produits et ses vêtements sont produits avec une maille premium italienne (la majeure partie de sa collection est fabriquée à partir de fils recyclés et de coton biologique depuis 2021) par un atelier familial au Portugal. Les modèles de Valentine Witmeur sont produits en petites quantités, en taille unique pour moins de surconsommation et un modèle économique plus stable. Conséquence : une exclusivité certaine pour les clientes !