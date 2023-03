Buddy Buddy : la super success story de deux mangeurs de nut-butters

On doit le lancement de cet atelier de production de nut-butters bio au Belge Julien Gaucherot et au Néo-Zélandais Matt Samra… En décembre 2019 juste avant que n’arrive un certain Covid-19. Après avoir découvert que de nombreuses pâtes de noix disponibles sur le marché étaient remplies de sucres ajoutés, de conservateurs et d’ingrédients artificiels, ils ont voulu créer une meilleure alternative en y ajoutant en plus l’expérience d’une boutique grâce à leur coffee shop. Le duo avait les idées bien arrêtées : aucun additif, des noix (amandes et noisettes) bio et européennes (ils travaillent aujourd’hui en partenariat direct avec un producteur bio du Lot-et-Garonne). Pareil pour les autres ingrédients dont le chocolat et l’huile de chanvre.

Un succès fulgurant

Au départ, les noix étaient même torréfiées, moulues et mélangées par eux dans leur petit atelier, derrière le café super design qu’ils avaient ouvert rue des Drapiers, non loin de l’avenue de la Toison d’Or à Bruxelles, où ils servaient. Ce couple vegan y propose toujours des boissons au café inventives à base des 9 nut-butters désormais en vente et des pâtisseries faites maison sur le même principe. Le kouign-aman est à tomber par terre, de même que le cinnamon roll !

L’affaire prospère rapidement. Julien explique ce succès soudain par leur arrivée sur le marché dans le bon timing et “la montée des régimes flexitariens et l’intérêt grandissant pour les oléagineux bons pour la santé et pour les circuits courts et le bio d’autre part”. La beauté très instagrammable de leur boutique et les recettes de cookies au nut-butter et autres gourmandises qu’ils publiaient sur ce réseau social alimentaient aussi beaucoup cette food-folie.

9 nut- butters différents

”Aujourd’hui, nous annonçons l’ouverture de notre deuxième café à Paris”, s’enthousiasme Julien, “C’est une belle histoire pour une petite entreprise bruxelloise” qui cartonne déjà dans la capitale française, “notre deuxième plus grand marché en dehors de la Belgique pour les commandes de la boutique en ligne et les commandes B2B”, précise Matt. Le café parisien proposera des boissons uniques et créatives, telles que le Matcha Buddy (matcha, beurre de cacahuète, lait d’avoine), le Praline Mocha (beurre de noisette, lait d’avoine, expresso, chocolat noir), ainsi qu’une sélection de pâtisseries à base de nut-butters.

Pourquoi s’agrandir dans le 10e arrondissement parisien ? “Parce que nous avons voulu le faire en belgique et cela ne s'est pas concrétisé pour le moment. Et nous voulons incarner les meilleurs nut-butters d’Europe, pas seulement de Belgique. Paris est l’endroit idéal pour ça. Les nut-butters seront toujours fabriqués par leurs soins dans leur propre atelier, qui a déménagé pour un espace plus grand à Anderlecht. Une success-story qui en plus crée de l’emploi à Bruxelles…

Buddy Buddy Bruxelles est situé 10 rue des Drapiers – 1050 Ixelles et Buddy Buddy Paris est à retrouver au 15 rue de Marseille – 75010 Paris.