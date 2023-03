Diane von Fürstenberg collabore avec Skechers pour une collection capsule entre chic et confort

Contactée alors qu’elle est sur une île paradisiaque, la créatrice iconique qui verra bientôt s’ouvrir une grande expo rétrospective de ses silhouettes et de ses inspirations au Musée de la Dentelle et de la Mode, est enthousiaste : “En tant que femme active et randonneuse passionnée, je suis ravie de lancer notre collaboration avec Skechers, une marque leader en matière de confort”.

Les trois paires de sneakers Skechers x DVF allient donc le confort et le design de cette marque californiennes aux imprimés “lips” et aux couleurs joyeuses qui ont fait DvF.

”La présence de l’esthétique immédiatement reconnaissable de Diane von Furstenberg sur nos modèles les plus vendus suscite déjà l’enthousiasme”, remarque Kathy Kartalis, vice-présidente de Skechers. Diane von Furstenberg a fondé sa ligne éponyme en 1972. Précurseuse et pleine d’audace, elle veut faire passer les femmes avant la mode. Et lance alors sa robe portefeuille sexy mais confortable et portable en toute occasion qui deviendra emblématique. Ses imprimés et ses couleurs, la féminité sans effort qui se dégage de ses modèles, son implication toujours enthousiaste à 75 ans ont fait de la Bruxelloise devenue New-Yorkaise une créatrice qui compte.

DvF x Skechers ©DR

La collaboration entre Skechers et Diane von Furstenberg débute avec la capsule Endless Kisses, qui reprend l’imprimé intemporel “Lips” de DVF sur les Skechers Uno et les Skechers D’Lites, de même que sur les chaussures de course Skechers Max Cushioning Elite, ainsi que sur la sandale de récupération Hyper Slide. La collection comprend aussi un tee-shirt, un legging, un short et un soutien-gorge long racerback. Des modèles à porter en mode sport autant qu’urbain. A découvrir dans certains magasins Skechers, dans la boutique DvF bruxelloise et sur Skechers.com. D’autres modèles avec des imprimés populaires de DVF seront disponibles plus tard ce printemps.