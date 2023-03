Une journée mondiale du bonheur placée sous le sourire de Julia Roberts

La rencontre avec Julia Roberts semblait écrite ! La lumineuse actrice était déjà le visage des collections Happy Sport et Happy Diamonds depuis 2021, elle se fait désormais l’égérie de l’ensemble des collections d’horlogerie féminine et de joaillerie de la Maison. Un rôle d’ambassadrice du luxe Chopard dans lequel Julia Roberts s’est glissée avec toute la lumière et le naturel qui l’a toujours caractérisée.

Avec Julia, en coulisses

Julia Roberts, ambassadrice mondiale de Chopard a tourné douze petits films hommage au cinéma. ©Greg Williams pour Chopard

Et qu’elle montre dans une grande campagne en forme d’hommage au cinéma orchestrée par James Gray. Douze clips vidéos seront dévoilés à partir de ce 20 mars 2023, Journée internationale du bonheur. On y ressent l’espièglerie de la comédienne, qui a toujours le plus beau et communicatif sourire du cinéma ! Dans ces séquences, on voit Julia Roberts en pleine action, qui fait son cinéma derrière la caméra. Elle tricote, trouve un bon mot pour chacun, met des baskets sous ses robes glamours, prend elle-même les rênes de la caméra et interrompt toutes affaires cessantes la répétition de son scénario pour câliner son chien Myrtle qui saute sur ses genoux.

Les montres et bijoux Chopard qu’on y voit ont d’ailleurs été sélectionnés par Julia Roberts. Caroline Scheufele détaille : “Après notre campagne Happy Diamonds réalisée par Xavier Dolan en 2021, qui mettait en scène une Julia Roberts magnétique et virevoltante illustrant ce bonheur si pur, immédiat et communicatif qui constitue le cœur de l’esprit Chopard, cette nouvelle série élargit le spectre de ce premier souffle. Nous dévoilons une nouvelle facette de notre identité, le sentiment Feel-good : cette confiance en soi que distille un bijou ou une montre Chopard palpite dans l’air et infusant d’énergie positive tout l’univers autour de soi”.

Ces petits films sont assortis d’une nouvelle campagne publicitaire dont les visuels sont signés par le photographe Alasdair McLellan.