Concours : comment assumer sa différence dans un milieu rural, pauvre et macho ? Remportez vos tickets pour “En finir avec Eddy Bellegueule”

Eddy Bellegueule est un enfant considéré comme “différent” par ceux qui l’entourent. Exclu, harcelé et violenté, il évolue dans un milieu précaire, où les garçons doivent rejeter l’école, où pour se construire en tant qu’homme il faut être “un dur”. Un monde où le travail à l’usine détruit les corps, où on se retrouve au chômage, où on boit pour oublier, où abandonnés par les gouvernements, on vote Front National. Un milieu où on déteste aussi les “pédés”. Et Eddy est un “pédé”. Au-delà de la discrimination sexuelle, ce récit autobiographique poignant, basé sur le roman éponyme, témoigne d’une lutte incroyable pour s’extirper de son milieu d’origine.