Mettre de soi dans son intérieur et en prendre le bon pour soi : la formation “Mon habitat conscient” tisse un beau lien entre humain et espace

Depuis 2021, l’architecte Hélène Nicodème, professionnelle diplômée en architecture durable, d’intérieur mais aussi en Feng Shui Occidental, a sauté le pas. Elle en rêvait depuis des années, mais lorsque cette jeune femme empathique et enthousiaste a eu sa certification en accompagnement Feng Shui Occidental, et après le bouleversement Covid, elle a su que le moment était venu de partager ses connaissances. “Parfois mes clients se confient profondément, comme chez un psy, je fais vraiment de la psychologie de l’espace en fait !”, remarque-t-elle.

De tous ces échanges et de sa pratique professionnelle non conventionnelle, Hélène Nicodème a bien vu que l’énergie qu’une habitation renvoie à ses occupants ne va pas de soi. Et que de chaque projet ressort une force née du rapport entre habitat et habitant. ” L’habitation, c’est la suite logique de nous-même, elle doit donc être complète et structurante pour qu’on s’y épanouisse”.

Se poser pour trouver ce qu’on recherche

En revanche, si l’on y met de soi alors on initie un effet retour nourrissant avec à la clé une meilleure qualité de vie et un habitat plus ressourçant. Encore faut-il savoir ce que l’on veut, ce que l’on recherche et certainement mieux se connaître ! Ce qui n’est pas si facile finalement dans nos vies pleines de stress où les pauses ne s’imposent jamais d’elles-mêmes…

Cinq conseils Feng Shui pour de bonnes vibrations à la maison

L’architecte a donc construit une formation de trois mois en ligne et en réel conçue pour des groupes de 10 à 15 personnes. “Mon habitat conscient” de celles et ceux qui sentent que l’adéquation n’est pas entière entre leur lieu de vie et leur vie ! “Cela peut s’adresser à ceux qui veulent juste changer une pièce chez eux ou qui veulent véritablement redonner un autre souffle à l’ensemble ou même à d’autres architectes, décoratrices, agents immobiliers qui veulent ressentir ce que cela apporte à leur travail. Après tout le processus est le même : il s’agit d’utiliser une grille de lecture tirée du feng shui que l’on pose sur le plan de l’habitat”, explique l’architecte, “le premier pas, c’est de mieux se connaître soi !”

Désencombrer sa maison : 5 règles à suivre qui vont vous mettre le pied à l’étrier

La formation est centrée sur trois principes : l’architecture minimaliste et la décoration en conscience ; le feng shui occidental et le développement personnel et l’habitat durable et les actions éco-responsables. Huit thématiques feng shui sont abordées au fur et à mesure, qui permettront une conscientisation de l’objectif et une priorisation des actions.

Des solutions apparaissent

Concrètement, le groupe recevra du contenu en ligne chaque semaine et un contact de groupe avec la professionnelle toutes les 3 semaines via vidéo, avec des bilans individuels réguliers et des rencontres nourrissantes avec des experts des relations à notre argent, au durable, au zéro déchet, des pros de l’ayurveda ou de l’aromathérapie, … Peu à peu, des solutions apparaissent que les participants n’auraient pas envisagé auparavant mais qu’ils trouvent d’eux-mêmes. C’est super enrichissant pour tous !”, conclut Hélène Nicodème.

> La formation commence en avril, infos sur le site d’Hélène Nicodème