Toyota Corolla 2023 : La référence s’améliore encore

Toyota Corolla 2023 ©D.R.

Changements sensibles

Si les changements ne se voient pas, c’est qu’ils se cachent sous le capot. On y trouve un choix de deux motorisations hybrides de nouvelle génération (la 5e) prennent place ; les mêmes que celles qu’on a pu découvrir avec le SUV Corolla Cross. Les cylindrées sont toujours de 1.8l et 2.0l comme précédemment, mais avec des puissances revues à la hausse, à 140 ch pour la première, 196 ch pour la seconde, quand le moteur essence et l’unité électrique sont à leur rendement maximal.

Outre le gain de performance qu’elles procurent (près de 2 secondes gagnées à l’accélération de 0 à 100 km/h sur le 1.8l), c’est surtout l’agrément qui fait un bond en avant. Les transitions essence/électricité sont plus imperceptibles que jamais, les accélérations sont toujours très linéaires, mais se font désormais bien plus discrètement qu’auparavant, les montées en régime et l’insonorisation étant bien mieux gérées. On retrouve toujours dans le comportement la pointe de dynamisme que l’on connaissait à la Corolla, accompagnée d’une direction qui nous a semblé plus directe, et qui rend la compacte japonaise très agréable sur la route. Avec évidemment une nette différence entre les deux moteurs, le second faisant plus honneur aux capacités du châssis. Mais le plus modeste est loin de démériter, et surtout ne laisse jamais le sentiment d’être sous-motorisé.