Un salon du vin italien : “Des vins méritant d’être connus pour leurs qualités, leur typicité, leur authenticité”

”Bien évidemment les fameux Toscans ont pignon sur rue,… Mais chaque région d’Italie recèle de vins d’excellence. Qui connaît les vins du Molise, ou d’Emilie, ou du Latium, ou du Frioul ? Qui sait que le vin qui ressemble le plus à un Barolo… est un vin de Calabre ? Et il s’affiche au quart du prix”, reprend ce passionné.

Pas de vins marketing mais de la passion et de l’étonnant

Le salon Vinitaliège, qui a débuté en 2018, rassemble donc “des petits importateurs, chacun représentant une région d’Italie différente. Aucun nom prestigieux, mais des vins méritant d’être connus pour leurs qualités, leur typicité, leur authenticité”, décrit le président. Le mot d’ordre est bien la passion et non le marketing. Le week-end prochain, on ne verra pas “les gros importateurs qui représentent la plupart des régions d’Italie en sélectionnant minutieusement les vins les plus commerciaux, avec des prix contenus qui conviennent aux restaurateurs, ou des étiquettes blasonnées qui se vendent à prix d’or grâce à un marketing soigné”.

Vinitaliège, un salon avec une ambiance spécifique où le visiteur sera surpris par la qualité des vins et la passion de leurs représentants. ©DR

Nouveau cette année : Gusto, un atelier du vin qui permet via réservation de déguster 11 vins typiques, les samedi et dimanche, de 12 à 14h, avant l’ouverture des portes du salon, par groupe de 25 personnes (13€, entrée au salon comprise).

Il existe cependant de plus en plus d’amateurs de vins italiens. Alessandra Teston, importatrice et grande experte qui a parcouru le pays d’origine de ses parents en long et en large à la découverte des petites productions d’artisans vignerons aux caractéristiques différentes en témoigne. Elle a lancé il y a quelques années Mosto, un site caviste en ligne au succès qui ne se dément pas. Elle organise aussi des dégustations qui mettent en contact amateurs curieux et vignerons : “On sent les gens en demande et j’ai envie de faire plaisir aux clients, aux producteurs, à moi et ça marche !”, sourit-elle. Elle aura son stand à Vinitaliège.

Il existe deux salons Vinitaliège par an : le premier au printemps, l’autre en automne. “Les vins d’été et les vins d’hiver sont différents par leur structure, par leur style, et donc à chaque salon ses vins”, conclut Marco Mancini.

> Vinitaliège, du vendredi 14 au dimanche 16 avril. Clos du Sart, 352-354 rue du Sart-Tilman – 4031 Liège. Entrée : 8€, verre inao compris. Restauration sur place sans droit de bouchon