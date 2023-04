Veuve Clicquot lance la première base de profils des femmes entrepreneures du monde entier : consultez-là, créez votre profil !

"Bold" pour la maison Veuve Clicquot n'est pas un vain mot. Elle a lancé en 1972 le Bold Woman Award pour mettre en avant les femmes qui, grâce à leur talent, leur force et leur personnalité ont bâti, repris ou développé une entreprise, à l'image de Madame Clicquot-Ponsardin, 200 ans auparavant (l'histoire est ici). Ce prix a été rejoint en 2014 par le Bold Future Award, pour récompenser les entrepreneuses de demain. Plus de 450 femmes ont été honorées par ce prix dans 27 pays et la 3e édition en Belgique a été lancée à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier (on peut encore poser sa candidature ici).

Un outil innovant

La Bold Open Data Base lancée par le programme Bold by Veuve Clicquot en décembre 2022 rassemble pour l'instant déjà plus d’un millier de femmes entrepreneures. Un "annuaire" précieux soutenu activement par la scientifique et numéricienne Aurélie Jean. Et qui est une solution technologique puissante pour rendre visibles toutes les femmes entrepreneures sur le globe auprès des investisseurs, des journalistes à la recherche d'expertes dans tel ou tel domaine, des chercheurs, ou encore des autres entrepreneuses enregistrées sur la base.

Cette Data base n'est en plus pas l'apanage des lauréates du Bold Woman Award : chaque femme qui se reconnaît dans le profil de l'entreprenariat peut s'y inscrire gratuitement sur : www.boldopendatabase.com. Et tout le monde a également accès à ces profils, ceux des DG du CAC40, comme ceux des créatrices de start-up ou encore de PME.

Pour plus de visibilité des femmes entrepreneuses

Atout supplémentaire qui va permettre au final de monitorer l'entreprenariat au féminin : chaque utilisateur a la capacité de collecter et d’analyser les données sur l’entreprenariat féminin présentes sur la base, pour enfin comprendre cet écosystème et l’analyser pour le faire évoluer positivement dans les prochaines années. "Car on ne change que ce qu’on peut mesurer", estime Jean-Marc Gallot, Président de la Maison Veuve Clicquot. Et si les femmes entrepreneures sont de plus en plus nombreuses, la parité n’est pas encore atteinte et la visibilité de ces femmes demeure trop faible et non représentative de la réalité.

> https://www.boldopendatabase.com/fr