Ferrari, Maserati, Aston Martin... Une collection époustouflante de voitures anciennes dévoilée au public

Le créateur de cette collection serait M. Palmen. Il aurait commencé à acheter des voitures classiques spéciales il y a une quarantaine d'années et les a entreposées dans trois lieux différents, deux propriétés et une église à Dordrecht. Les voitures étaient conservées en très bon état et ont résisté à l'épreuve du temps d'une manière admirable. Mais cette collection a été complètement gardée secrète par son propriétaire et personne d'autre que lui n'a pu en profiter. Les voisins alentours se sont pourtant posé quelques questions : "Nous sommes à cet endroit depuis une quinzaine d'années et nous avons régulièrement demandé au propriétaire si nous pouvions jeter un coup d'œil à l'intérieur, mais il n'y a jamais eu de visite", témoigne l'un d'eux.

Une mystérieuse collection de voitures anciennes dévoilée au public ©Gallery Aaldering

En raison de certaines circonstances, M. Palmen n'a pas pu conserver sa collection. L'année dernière, il a été contraint de vendre sa petite maison mitoyenne à Dordrecht et il vit maintenant dans une maison de retraite. La Gallery Aaldering a racheté le lot et est devenue la propriétaire de l'une des plus grandes collections de "trouvailles de grange" au monde de ces dernières années

Tous les véhicules sont désormais stockés à Dordrecht. Une grande vente aux enchères internationale en ligne sera organisée par la galerie Aalderin. "Cette collection est vraiment une opportunité unique pour les passionnés de voitures et les collectionneurs du monde entier", déclare Nico Aaldering.

Bien que les voitures peuvent sembler poussiéreuses, elles sont dans un très bon état original, selon Nico Aaldering. "Les classiques ont été entreposés en bon état", dit-il, cité par Het Laatste Nieuws. "Le propriétaire a retiré les bougies d'allumage et, selon un calendrier précis, a occasionnellement fait tourner les moteurs des voitures sur la batterie pour qu'ils ne se coincent pas."