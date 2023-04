La célèbre maison Dyptique s’offre l’imaginaire des mots en signature olfactive pour sa nouvelle eau

La nouvelle eau de la marque parisienne retourne ainsi à l’une des inspirations premières de Diptyque : car en plus de l’esprit des voyages qui imprègnent nombre d’eaux, elle n’a eu de cesse de se tourner vers l’univers artistique, le “trait”, la puissance visuelle des créations. Que l’on retrouve dans les mots et fonts et dessins qui signent les étiquettes des flacons de parfum et des bougies. Leur conférant cette élégance graphique et cette présence poétique qui participent du succès de Diptyque depuis toujours.

L’Eau papier, représentation olfactive de l’union de l’eau et du papier, est également née d’un duo : le parfumeur a collaboré avec Alix Waline, artiste aux magnifiques encres abstraites, dont un grand dessin mural orne la boutique Diptyque de la rue Saint Honoré à Paris. Et récemment, on peut aussi repenser à la belle vidéo signée Werlen Meyer et James Blake pour la musique qui raconte le parfum Do Son célèbre eau de tubéreuse.

Mais repartons vers l’Eau Papier, aux notes bien plus délicates que l’imposant Do Son ! Les créateurs ont pensé “matière” et non “souvenirs”. Et c’est vrai que le parfum évoque la pureté du trait noir sur blanc. Fabrice Pellegrin décrit ainsi son processus créatif : “Je suis parti d’un ingrédient premier, la céréale, le sésame en particulier et son extrait de graine torréfiée pour évoquer l’odeur nouvelle de l’encre et apporter une gourmandise raffinée. Je l’ai sublimé en travaillant des notes musquées, pour davantage de sensualité. J’ai ensuite ajouté des notes florales de mimosa, aux propriétés poudrées et délicates, pour accompagner la note douce que représente le papier.” Et pour que la symbiose entre papier et encre se fasse, le nez a “cherché à traduire le contact délicat et sensible de l’encre sur la feuille par une overdose de muscs.”

Le visuel, lui, rappelle “la veine pointilliste qu’affectionnaient Desmond et Yves et qui forgea l’identité et le style des illustrations Diptyque”, explique l’artiste qui mélange à merveille trait graphique et inspiration abstraite.

Des évocations poétiques qui incarnent véritablement bien ce parfum singulier mais délicieux qui se marie sur la peau, lui donnant une vie changeante au fur et à mesure du temps. Odeurs de “propre” des muscs blancs, rappel de “riz poudré” du mimosa et ce je-ne-sais-quoi de raffiné légèrement sucré que l’on doit certainement à la graine torréfiée : c’est simple, on l’adore du matin au soir !

> Diptyque L’Eau Papier – eau de toilette. 50ml, 92€ ; 100 ml ; 130€. En vente chez Senteurs d’Ailleurs, place Stéphanie 1A, 1050 Bruxelles. 50ml : 92€ – Eau Papier Eau de Toilette 100ml : 130€