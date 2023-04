Eva Jospin sait magnifier l’ordinaire… comme Ruinart dont elle est la Carte Blanche 2023

Cette année, Ruinart a invité l’artiste plasticienne Eva Jospin à livrer sa vision du terroir de la maison. Sortie des Beaux-Arts de Paris en 2002, la peintre et sculptrice a arpenté les bâtiments pleins d’histoires et emplis également de la grande Histoire. Les crayères grandes comme des cathédrales, la beauté des bouteilles dont le vin attend d’arriver à maturité et les paysages de vignes ont parlé à cette artiste à l’imaginaire étonnant. Son univers forestier a déjà investi la Cour carrée du Louvre (son installation Panorama en 2016 avait fait sensation), le musée de Giverny et le musée de la Chasse et de la Nature en France.

De cette collaboration est née “PROMENADE (S) en Champagne”, un ensemble d’œuvres, de dessins, sculptures et broderies, dont une série sera exposée dans le lounge Ruinart à Art Brussels, du 20 au 23 avril 2023, en présence de l’artiste.

Des œuvres mystérieuses à voir à Art Brussels

On y verra notamment la réinterprétation par l’artiste d’un écrin de bois servant à protéger les bouteilles de champagne extraordinaires. Cette année, il est question d’un écrin conçu pour un Jéroboam de Blanc de Blancs. Eva Jospin a transformé le coffret en un décor miniature de crayère, sculpté dans des strates de carton. Le flacon vient s’inscrire à l’intérieur de ce paysage en creux, métaphore de la fabrication du champagne et de sa fermentation à l’abri de la lumière.

Une réinterprétation d'un coffret inspirée par l'univers somptueux des crayères de Ruinart. ©DR

Le coffret a été édité à 25 exemplaires (3500 €) signés et numérotés. Il est présenté sur les foires d’art dont la Maison est partenaire. Et notamment dans le lounge Ruinart à Art Brussels, à partir de ce jeudi 20 avril. Eva Jospin y sera présente jusqu’au 23 avril.

La Maison Ruinart et l’artiste française ont en commun notamment de magnifier l’ordinaire. L’œuvre de Eva Jospin se caractérise par la récurrence de motifs uniques que sont la forêt et les paysages sauvages. De cette obsession naissent des installations et des sculptures qu’elle crée comme un bijoutier. Elle choisit d’utiliser le carton, un matériau recyclé, comme principal support artistique, pour créer des œuvres monumentales.

