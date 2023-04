Neuvième salon des vins naturels de Titulus : dégustations, découvertes et rencontres avec les artisans

Il y a dix ans, le vin nature n’était pas aussi connu et apprécié qu’aujourd’hui, il a largement évolué, l’offre s’est enrichie : plus d’artisans et une plus grande gamme de breuvages. Mais il y en a un qui y croyait dur comme terroir depuis toujours : le caviste nature Titulus, installé chaussée de Wavre, non loin de la rue du Trône à Bruxelles/Ixelles. Apparu en 2011, l’établissement est né autour de l’envie de réunir experts et amateurs autour d’une même passion, celle des vins naturels. Désormais, ce sont 400 références qui sont proposées dans la boutique de Bruxelles, d’Anvers et aussi sur le nouvel e-shop.