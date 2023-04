Destination le Domaine de Murtoli, en Corse, pour expérimenter une cure “détox”

L’épreuve est trop dure pour ce père de famille qui travaille dans la finance et qui s’est fait embarquer dans l’aventure par un collègue. Le gâteau au chocolat que s’apprête à confectionner Boris, le cuisinier aux doigts d’or, ce sera sans lui. Venu “faire une parenthèse” dans sa vie professionnelle hautement stressante, il a opté pour le plus exigeant des formats proposés : le jeûne.

Plus en douceur, d’autres cures proposent en effet au menu trois jus de légumes et/ou de fruits par jour, ou une monodiète consistant à se nourrir d’un seul type d’aliments (pommes, raisins, riz, quinoa, melon, carottes…) ou encore une cure végétale, exclusivement composée d’aliments frais biologiques et de saison, voire, plus généreuse, une cure gourmande.

Un exemple d'entrée, légère et savoureuse, concoctée par Boris, cuisinier pour La Pensée sauvage, au menu d'une cure détox végétale. ©L. D.

Mais non, l’expérience nouvelle qui le tente, c’est le jeûne. Réduit à un bouillon ou deux par jour, petit moment de réconfort en soirée.

Mais plus que cette abstention alimentaire, ce que Vincent appréhende, c’est de “s’ennuyer”, nous confie-t-il au premier jour de ce séjour d’une semaine, déjà précédé en amont d’une semaine de descente alimentaire au cours de laquelle jour après jour il aura (en principe scrupuleusement) évincé de son alimentation dans un ordre bien défini, viandes, poissons, excitants (café, thé, chocolat, alcool…), produits laitiers, légumineuses, œufs, céréales (pain, pâtes, riz…), oléagineux… À se demander ce qui reste permis. En fait rien puisque dimanche, le jeûne commence véritablement.

Le temps suspendu

Ressourcement garanti à la piscine du Domaine de Murtoli...... ©L. D.

Peur de trouver le temps long, qu’il nous disait. Mais n’est-ce pas précisément l’occasion de se poser, dans un endroit paradisiaque où le but est d’arrêter le temps, le suspendre l’espace de six journées dans un décor de rêve, où tout est fait pour combler les hôtes, choyés, cocoonés qu’ils sont comme nulle part ailleurs. Mais non, la crainte n’est pas justifiée : on n’a vraiment pas le temps de s’ennuyer dans ces lieux où tout n’est que calme, luxe et volupté.

Réglée comme du papier à musique, la journée commence au lever par se purifier la langue au moyen d’un tong cleaner, un concept utilisé depuis plus de 6 000 ans par les Hindous. Histoire de se débarrasser de la flore bactérienne accumulée pendant la nuit, on passe sur la langue un petit racloir spécialement conçu pour l’opération en question. Et après la langue, c’est le nez qu’il faudra nettoyer. Genre de mini-arrosoir, le lota rempli d’eau tiède est ici l’incontournable instrument qui servira à cette douche nasale et permettra de respirer à pleins poumons lors de la séance de yoga donnée par Ingrid, doux éveil musculaire, idéal pour démarrer la journée.

Une journée qui démarre sur les chapeaux de roues par une randonnée de 3 à 4 heures à travers le maquis corse, le long des criques… On respire le calme, quand notre savoureux guide, Paul, ne nous abreuve pas de son savoir. On s’enivre des odeurs d’un printemps qui se réveille, on se nourrit des paysages d’une beauté à nulle autre pareille sur cette île qui porte si bien son nom. Totale reconnexion à la nature. On s’active pour ne pas laisser fondre les muscles. Et surtout, on ne pense plus à la nourriture. Du moins, on essaie…

Trois à quatre heures de randonnée par jour au programme des cures détox de La Pensée sauvage. ©L. D.

L’enfer au paradis

S’il se délecte de ces belles balades les deux premiers jours de cure, Vincent ne peut pas en dire autant ce mercredi. Clairement, le quadra n’en mène pas large. “Si je pouvais, je partirais”, nous avoue-t-il entre quatre yeux, comme coincé dans une prison dorée. Aussi sublimes soient-ils, les soins (massages en tous genres) proposés l’après-midi n’arrivent pas à lui faire oublier le supplice qu’il est en train de vivre. Au tour de table quotidien qui se déroule le soir pour tous les participants, le Belge se lâche et déclare : “J’ai vécu une journée en enfer au paradis”. Tout est dit. Et bien dit. D’autres jeûneurs acquiescent : “C’est exactement ça !"

Gratiane, elle aussi, n’en peut plus : “J’ai hâte que ça se termine. J’en ai marre des liquides. J’ai envie de croquer”.

Qu’ils soient venus là par “besoin de faire une pause personnelle” ou “professionnelle”, pour “se reprendre en mains”, “retrouver les clés d’un rééquilibrage alimentaire”, “découvrir le jeûne et se laisser porter”, “prendre du temps pour soi”, “éliminer les toxines”, “retrouver de l’énergie”… Toutes les raisons sont bonnes pour “affronter ce combat avec soi-même”, mais aussi se ressourcer dans ce bluffant Domaine de Murtoli.

La renaissance

En attendant, en ce milieu de cure, rien d’étonnant à ce que le corps manifeste ces symptômes aussi désagréables que des maux de tête, vertiges, fatigue, état de faiblesse, troubles du sommeil, de la concentration… Bref, un mal-être généralisé, plus prononcé chez certains. Mais c’est apparemment là une étape quasi obligée avant de renaître, comme par magie, le jour d’après. “Hier, nous confie Vincent, ce qui m’a finalement le plus manqué, c’est la notion de plaisir. Mais aujourd’hui, c’est dingue, je me sens en forme comme rarement je l’ai été. Prêt à me lancer dans un semi-marathon. J’ai une sensation de bien-être incroyable. De satiété aussi. Curieusement, je n’ai même pas envie de manger.”

L’envie reviendra, certes, mais la reprise ou “remontée alimentaire”, doit absolument se faire elle aussi tout en douceur pour éviter les mauvaises surprises. Et les naturopathes insistent bien sur toute l’importance de ne pas brûler les étapes. “Vous allez replonger d’un seul coup dans la vie “d’avant”, c’est un choc qui ne sera pas anodin, prévient David, naturopathe pour La Pensée sauvage. Il faut se protéger dans cette société où l’on ne prend plus le temps de respirer. Pendant une semaine, tout a été fait pour ralentir, prendre son temps, se régénérer… Nous avons mis notre corps, notre esprit et nos intestins au repos, ce qui induit un état de fatigue. À présent, il faudra penser à bien respirer, mais aussi mastiquer les aliments et non les gober en regardant son écran ou la télé”. Quelques bons conseils parmi de nombreux autres.

Le bilan

Et quand arrive le moment de se dire au revoir et faire le bilan en fin de cure, à refaire, Vincent se dit partant. “Je suis arrivé avec une grande peur au ventre et je repars avec un vrai sentiment d’apaisement”. Un constat positif que partagent à l’unanimité les autres participants. Pierre, qui n’en est pas à sa première expérience, reviendra encore sans hésiter pour “retrouver cette belle énergie” qu’il va “conserver trois à six mois”. Cette semaine, l’homme d’affaires la voit comme “un bon investissement”.

Ravie de cette “très belle expérience”, les larmes aux yeux, Claire, avocate, repart “détoxinée” tout en appréhendant quelque peu “le retour à la réalité”. Quant à Nathalie, orthodontiste arrivée “épuisée, brisée, la tête à l’envers”, elle a tout simplement la sensation d’avoir fait “un vrai reset”.

Luxe, calme et volupté sur la terrasse de Murtoli, face au golf. ©L. D.

Les cures de La Pensée sauvage dans un cadre d’exception

L'hôtel de la Ferme au Domaine de Murtoli, propose des chambres spacieuses et des suites, toutes décorées dans le respect de l'authenticité des lieux. ©L. D.

Telles que conçues par les naturopathes de La Pensée sauvage, les cures détox, c’est du sérieux. Fondé en France en 2007, par Thomas et Maëlys Uhl, ce centre de bien-être et de ressourcement a sa base au Centre Origine, situé à 700 mètres d’altitude dans le Vercors, en France. Occasionnellement, l’équipe de naturopathes, cuisiniers, massothérapeutes se déplace pour des séjours d’exception sur l’île de Port-Cros, à Minorque dans les Baléares ou en Corse au Domaine de Murtoli.

L’accompagnement par les praticiens commence, avant le départ, par un entretien téléphonique et un bilan de vitalité plutôt fouillé sur l’état de santé. Une préparation (ou descente) alimentaire d’une semaine avant le séjour est également demandée aux participants. Plusieurs formats de cures détox sont proposés : le jeûne, la cure de jus de légumes et de fruits, la monodiète, dont le principe consiste à se nourrir d’un seul aliment, la formule exclusivement végétale ou alors gourmande.

Tisanes, éveil corporel et méditation, randonnées, jus, soins, ateliers de cuisine détox, massages, conférences et… temps libre rythment les journées dans une ambiance feutrée et bienveillante. Tout un programme qui “stimule l’envie de prendre soin de soi, en commençant par ce qui nous affecte directement : notre nourriture et notre activité physique”, comme l’explique le fondateur de ce centre de thérapie naturelle. Le but poursuivi peut se résumer à “faire vivre une expérience approfondie qui sera durablement profitable, générer l’envie de prendre soin de soi de façon durable”.

Un endroit de rêve

Avec vue sur mer de l'une des vingt bergeries du Domaine de murtoli. ©L. D.

Et pour atteindre cet objectif, de quel plus beau cadre que le Domaine de Murtoli pouvait-on rêver ? Sur quelque 2 500 hectares lovés dans la Vallée de l’Ortolo, il offre la possibilité de séjourner à l’hôtel de la Ferme (5 étoiles) face au parcours de golf (9 trous) ou dans l’une des vingt demeures de maîtres et bergeries du XVIIe siècle, toutes magnifiquement restaurées avec authenticité.

“La phobie de mon père (Paul) qui a développé au fil des ans et mené à bien le projet était de dénaturer l’endroit”, nous dit Santa Canarelli, jeune femme de 24 ans qui, avec ses deux frères, dirige cet endroit magique, hérité de leur grand-père. D’un charme inouï, chaque demeure invite ses hôtes à se poser à l’abri de l’agitation, dans une nature vierge de toute pollution, mais avec tout le confort requis et même davantage.

“Pour nous, Murtoli est une maison, pas un hôtel, nous dit encore Santa Canarelli. Et nous voulons que ce soit le cas pour nos hôtes. La convivialité, le partage et la nature sont nos valeurs”.

Des chambres et suites pleines de charme dans l'hôtel de la ferme. ©L. D.

L. D.

Infos : www.lapenseesauvage.com ; www.murtoli.com

Les prochaines cures détox de la pensée sauvage dans le cadre de séjours d’exception au Domaine de Murtoli auront lieu du samedi 4 au vendredi 10 novembre et du samedi 11 au vendredi 17 novembre.