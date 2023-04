Le goût de Budapest

L'impressionnant "New-York Café", qu'on visitera surtout pour son splendide décor, plus que pour ses cafés à la feuille d'or... ©L.C.

Lors de son long mariage à l’Autriche, la Hongrie développe une culture des gâteaux (tortas) et des cafés, dont la beauté rivalise avec ceux de Vienne. Comme le splendide New York Café, construit en 1895 dans un style néo-baroque. Tandis qu’aux XVIIIe et XIXe siècles – on l’apprend dans Budapest Bites, l’excellent livre de recettes hongroises de la journaliste Zsófia Mautner –, ce sont les pommes de terre, les tomates et les poivrons blancs qui deviennent populaires.

Au marché Lehel, dans le 13e district de Budapest, les étals croulent sous les poivrons... Et notamment les blancs qui sont l'un des ingrédients essentiels du "porkölt", le ragoût hongrois. ©L.C.

On le comprend, la cuisine hongroise est riche, avec un héritage complexe… Elle est pourtant méconnue à l’international. Pourtant, sans connaître leurs noms, on a déjà tous vu sur les marchés les kürtoskalács et le lángos. Le premier est un gâteau à la broche, en fait originaire de Transylvanie, que l’on déguste par exemple chez Molnar’s à Budapest. Le second est une sorte de pizza frite garnie de crème aigre à l’ail et de fromage, street food typique que l’on savourera par exemple chez Retro Lángos dans la capitale hongroise. Et si on aime le piment, comme les locaux, on l’arrosera de sauce Sriracha…

Les kürtoskalács recouverts de sucre et de cannelle de chez "Molnar's". ©L.C.

Le langós de chez "Retro Langós". ©L.C.

Paprika, goulasch et Cie

Mais le paprika hongrois n’est pas forcément piquant. Vendus séchés ou en poudre, les piments vont du doux au piquant, en passant par le fumé. Si ce sont les Ottomans qui amènent la plante en Hongrie, ce n’est que 200 ans plus tard que celle-ci sera largement cultivée. Et ce sont ses propriétés médicinales qui ont d’abord convaincu les habitants de Szeged, puis de Kalocsa, dans le sud de la Hongrie.

Aujourd’hui, de nombreux plats hongrois se composent de cet ingrédient, même si la production de paprika locale de haute qualité est finalement très limitée… De nombreux Hongrois utilisent en effet des ersatz de paprika étrangers… Fajszi est un producteur qui propose un paprika d’une qualité exceptionnelle, d’un rouge chatoyant et à la saveur incroyable. Au restaurant Laurel à Budapest, le jeune chef Ádám Mede l’utilise à bon escient dans une sauce qui assaisonne du poisson-chat, du lard de mangalitsa et une pâte fraîche maison.

Une brioche traditionnelle au paprika (kattancs) chez "MÁK". ©L.C.

Au restaurant MÁK, le chef Janos Mizsei propose une brioche traditionnelle au paprika (kattancs) du nord du pays, dans son menu contemporain, qui explore différentes régions de Hongrie. Du côté des adresses traditionnelles, pour déguster une goulasch (soupe) ou un pörkolt (la même recette à base d’oignons et de paprika que la goulasch, mais en version ragoût, moins liquide), on visitera ke Café Kör. L’endroit est dans son jus et propose de nombreuses spécialités bien réalisées, comme des poivrons blancs farcis sauce paprika, le lecsó, une sorte de ratatouille, et permet même – sans paprika cette fois ! – de goûter à du foie gras cru hongrois délicieusement poêlé avec des pommes et des patates.

Lecsó, pörkölt et galuska (spätzle), poivron blanc farci... On goûtera les plats de la cuisine traditionnelle hongroise chez "Café Kör". ©L.C.

Mangalitsa, le porc laineux

Autre spécialité hongroise sur laquelle on ne pourra faire l’impasse, le mangalitsa ou porc laineux offre sans doute l’une des viandes les plus savoureuses au monde, avec son très riche gras intramusculaire. Dans un restaurant comme l’excellent SALT à Budapest (cf. ci-dessous), on pourra goûter à cette viande préparée de manière raffinée sous différentes formes…

Zsóka Fekete, éleveuse et bouchère de porc mangalitsa. ©L.C.

Mais on ne manquera pas, le vendredi, de visiter le marché Lehel dans le 13e district de Budapest, pour aller à la rencontre de Zsóka Fekete, une éleveuse et bouchère qui travaille en famille. Pratiquant l’agriculture biologique, elle cultive elle-même les légumes et autres végétaux qui serviront à nourrir ses cochons, élevés dans les meilleures conditions. Sur son étal, elle vend le saindoux, qui sert à cuisiner tous les plats du cru, mais aussi la viande fraîche et une myriade d’excellentes charcuteries en tout genre, dont certaines avec du paprika.

Cuisine juive hongroise

Dans la Grande Synagogue de Budapest, rue Dohány. ©L.C.

Au début du XXe siècle, les Juifs représentaient près de 5 % de la population hongroise. En témoigne la Grande Synagogue de Budapest, la plus grande d’Europe, construite en style mauresque en 1859, où l’on rend aujourd’hui hommage aux 600000 juifs hongrois massacrés par les nazis.

Foie gras, oeufs à la juive hongroise, pickles, cretons d'oie... à l'excellent restaurant "Rosenstein". ©L.C.

La cuisine juive fait ainsi partie intégrante de l’héritage culinaire hongrois, avec des adresses iconiques comme l’excellent Rosenstein, un restaurant familial ouvert par Tibor Rosenstein en 1996 et qu’il gère avec son fils Robert. On retrouve ici tous les classiques de la cuisine ashkénaze (matzo ball, tcholent…), mais aussi des spécialités hongroises (lecsó, tripes à la hongroise…) et des plats de la cuisine juive hongroise, comme la salade d’œufs à la graisse d’oie et au paprika ou l’incroyable flódni, le plus typique des gâteaux juifs hongrois, constitué de cinq couches : pommes, noix, graines de pavot et confiture de prune.

Le gâteau typique de la cuisine juive hongroise: le flódni. ©L.C.

La cuisine juive se décline aussi de façon plus trendy chez Babka Deli, un delicatessen où l’on se régale de sandwichs à base de challah (brioche), de pickles, de babka (brioche tressée au chocolat) ou de somlói (sorte de trifle hongrois, qui alterne ici couches de babka, crème et sauce chocolat).

Chez "Babka Deli", un Delicatessen cool et moderne. ©L.C.

Desserts&gâteaux

Car les Hongrois aiment les desserts et surtout les gâteaux. Et chaque café a sa création ! Chez Ruszwurm, la plus vieille pâtisserie de Budapest, fondée en 1830 sur la colline de Buda, on se presse pour goûter le “gâteau crème”, farci avec sorte de la crème diplomate.

Le "Café Gerbeaud" à Budapest. ©L.C.

Au centre de Pest, le très élégant Café Gerbeaud, ouvert en 1858, fait, lui, courir les foules pour “la tranche Gerbeaud”, un gâteau composé de noix, de confiture d’abricot, de couches de pâte brisée et recouvert de chocolat noir. Ici, on goûtera aussi à d’autres classiques, comme le dobos (crème au beurre chocolat et caramel) ou l’esterházy (gâteau raffiné aux noix). La cheffe pâtissière du restaurant Laurel, Zsusanna Otvos, a même créé une version moderne de ce dernier, avec des noix de pécan, du mélange cinq épices et de la pâte miso.

Les classiques gâteaux hongrois au "Café Gerbeaud". ©L.C.

Au restaurant MÁK, Dusha Csenge épate, elle, avec des desserts basés sur ses souvenirs d’enfance à la contemporanéité affirmée et des ingrédients locaux. Noix, cassis, sarrasin et noix de tonka se combinent avec la saveur du champignon et du chocolat pour un dessert de restaurant pointu !

Un délicieux "túró dumpling" chez "Gettó Gulyas". ©L.C.

Spécialité hongroise moins connue, le túró, un fromage frais à la texture grumeleuse, se retrouve à la fois dans les Túró Rudi (une barre chocolatée datant de la période socialiste, que l’on retrouve au rayon frais des supermarchés depuis 1968), mais aussi dans de nombreux desserts traditionnels. Comme ces boulettes de fromages mêlées à de la semoule, pochées dans l’eau et couverte d’un mélange de chapelure et beurre, servies enfin dans une crème épaisse parfumée à la vanille… On en dégustera une très bonne version chez Gettó Gulyas !

SALT, restaurant hongrois contemporain

Au sein de l’hôtel RUM, un charmant boutique hôtel situé non loin des halles centrales de Budapest, se trouve SALT. Auréolé d’une étoile rouge et d’une étoile verte au Michelin, ce restaurant offre une cuisine hongroise contemporaine qui vaut vraiment le détour.

Originaire de Szabolcs-Szatmár-Bereg, un comitat du nord-est de la Hongrie, le chef, Tóth Szilárd et ses plats évoquent sa famille, la ruralité, la nostalgie d’une enfance passée à ramasser des plantes comestibles et des champignons dans les forêts…

Et c’est précisément cela qu’on aime chez SALT. On ferme les yeux, on écoute les histoires, on goûte les plats ancrés dans la tradition… Et l’on est immédiatement transporté en Hongrie. On sait où l’on est !

Mate Boldiszar, le sommelier, et le chef Slizárd Tóth, du restaurant "SALT". ©SALT

Toutes les saveurs de la Hongrie

Szilárd sert ainsi une superbe pancetta de mangalitsa, qu’il réalise en famille – une proposition qui évoque le “pain gras” un plat pauvre hongrois qui consiste en une tranche de pain recouverte de bacon et de quelques légumes – sur un cracker, avec de l’anguille fumée, un pickles de fleurs d’acacia, des tomates déshydratées et des zestes de citron vert.

La version contemporaine du pain gras chez "SALT". ©SALT

Avec cette soupe raffinée à la choucroute, on voyage même jusqu’en Transylvanie, qui faisait autrefois partie de la Hongrie. Un plat inspiré de la tradition, mais complètement d’aujourd’hui, servi avec des groseilles, de la cervelle fumée, des racines de rhubarbe et du pollen. Ensuite, encore du mangalitsa, mais la joue cette fois, accompagnée de paprika fermenté et de poudre de cerise. Une combinaison détonante ! Les cuissons et les accords sont toujours réussis chez SALT, avec par exemple ce sandre nacré, nappé d’une sorte de sabayon au vinaigre de sureau et de colatura d’anchois.

Jusqu’au dessert, on est vraiment conquis ! Le riz au lait à la camomille – un produit hongrois d’exception peu connu, qui pousse dans les plaines du nord-est de Hortobágy –, réalisé par Veronika Kuzmich avec du riz au koji, des cerises acides et de l’huile de noyau d’abricot, est impressionnant.

L'excellent riz au lait à la camomille de Veronika Kuzmich, chez "SALT". ©SALT

À la découverte des vins hongrois

Grâce à l’excellent sommelier Mate Boldiszar, on se balade aussi dans les différentes régions viticoles de Hongrie. Et l’on découvre de fabuleux micro-vignerons qui ont choisi la voie du vin naturel. Tout le monde connaît le tokaj, ce vin blanc liquoreux à base de furmint, mais l’on sait peu que ce même furmint est utilisé pour faire d’excellents vins secs (Szolo Largo). Ou encore que le kekfrankos – cépage équivalent au blaufränkish autrichien – est le plus planté en Hongrie (à goûter par exemple : Barnag vins de Bence Szilágyi, près du lac Balaton).

'élégante salle du restaurant "SALT" à Budapest. ©SALT

Mais pour ceux qui ne souhaitent pas rajouter de l’alcool au menu, il faut aussi signaler ici les créations liquides de Fruzsina Farkas. Celle-ci maîtrise parfaitement le dosage du sucre et propose de très belles harmonies entre fruits, épices et plantes aromatiques…

Bref, voilà un restaurant hongrois qui offre une expérience totale vraiment réussie !