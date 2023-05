Deux ans, 2 mois et 5 jours. C’est la relative courte durée du colossal chantier de la tour Eiffel. Du premier coup de pelle le 26 janvier 1887 à l’achèvement du sommet et de la construction dans sa totalité le 31 mars 1889, il aura fallu 26 mois pour construire ce qui était à l’époque la tour la plus haute du monde, au poids de 10 100 tonnes en raison de son ossature métallique en rabattement.

Pendant toute la durée de l’édification, entre 150 et 300 ouvriers se sont relayés en permanence sur le site pour suivre la cadence de construction. Pour avoir réalisé cette prouesse technologique et technique, Gustave Eiffel sera décoré de la Légion d’honneur sur l’étroite plate-forme au sommet du projet qui lui vaudra sa renommée internationale.

2. L’éphémère devient éternel, grâce à la radio

La tour Eiffel avait initialement été imaginée comme une porte d’entrée dans la capitale française à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889, célébrant le centenaire de la Révolution française. Durée de vie initiale : 20 ans. Les autorités n’étaient apparemment pas effrayées à l’idée de dépecer ce gigantesque édifice, que la seule adoration populaire n’aurait pas réussi à sauver…

C’est grâce à Gustave Eiffel et ses expériences que le monument a persisté, devenant un émetteur radiotélégraphique pour l’armée française en 1903 après que la démonstration a été faite en 1898 que des signaux radio en morse pouvaient être envoyés depuis la tour jusqu’au Panthéon, à quatre kilomètres de là. Par la suite, une antenne sera installée au sommet de l’édifice, et permettra de communiquer sur une distance allant jusqu’à 400 kilomètres en évitant les communications par fil, plus susceptibles d’être interceptées. En mars 1918, l’intérêt de cet émetteur sera une nouvelle fois prouvé lorsque des messages allemands seront captés et déchiffrés, donnant un avantage stratégique aux troupes alliées.

3. La plus haute du monde pendant plus de 40 ans

Lorsque la construction de la tour Eiffel s’achève le 31 mars 1889, il s’agit du monument le plus haut du monde. Les choses ne bougeront pas pendant plus de 40 ans, jusqu’à ce que l’édifice parisien soit détrôné à New York par l’Empire State Building, en 1931. Depuis, bâtiments et gratte-ciel rivalisent chaque année de tailles toujours plus impressionnantes. Si la tour Eiffel ne rivalise plus, elle continue néanmoins de s’élever régulièrement un peu plus dans le ciel de la capitale française. En mars 2022, le monument a encore grandi de six mètres avec l’héliportage d’une nouvelle antenne DAB + à son sommet, au-dessus de son antenne TNT. La Dame de Fer mesure désormais 330 mètres, contre 312 à l’origine. Par ailleurs, cette taille n’est pas figée mais évolue au jour le jour. En fonction de la température, la hauteur de l’édifice peut varier. En cause : l’agitation thermique, c’est-à-dire la capacité du métal qui la compose à se dilater sous l’effet de la chaleur et se contracter lorsqu’il refroidit, ayant pour conséquence des variations de taille allant jusqu’à 20 centimètres.

4. La tour Eiffel, illuminée

Que serait la tour Eiffel sans ses illuminations, qui subjuguent les touristes comme les Parisiens ? On n’est bien loin des 10 000 becs de gaz qui éclairaient la construction le soir de son inauguration, le 31 mars 1889. Si les lampes à gaz ont laissé leur place au début du siècle dernier, l’éclairage contemporain de la tour date de 1983. Il a été imaginé par l’ingénieur radioélectricien et électronicien Pierre Bideau, qui a habillé la Dame de fer de près de 280 projecteurs et de 20 000 ampoules qui, chaque soir, scintillent à l’heure pile pendant cinq minutes et illuminent la Ville Lumière. Au sommet, son phare rayonne lui aussi dans la nuit. Opérationnel depuis le 31 décembre 1999, il est composé de deux faisceaux lumineux en croix pivotant à 360 degrés pour éclairer le ciel de Paris, et même au-delà : la portée du phare est de 80 kilomètres !

5. Une tour, plusieurs palettes de couleur

Rouge Venise, brun rouge, ocre brun… Au cours de sa vie, la tour Eiffel s’est régulièrement offert une nouvelle jeunesse. Tous les sept ans en moyenne, selon les souhaits de son concepteur. Si bien qu’au fil du temps et des repeintes, la couleur du monument a évolué. Affichant un brun clair proche du bronze depuis 1968, sa couleur est actuellement en train de muter à nouveau à l’approche des Jeux olympiques qui seront organisés dans la capitale française à l’été 2024. À l’occasion de cette vingtième campagne de peinture, la tour Eiffel va retrouver la couleur "jaune brun" appelée de ses vœux en 1907 par Gustave Eiffel. Un travail herculéen, alors que 60 000 tonnes de peinture au plomb sont nécessaires pour donner une nouvelle teinte aux 250 000 m qui recouvrent l’édifice (composé de 18 038 pièces de fer reliées entre elles par près de 2,5 millions de rivets) et protéger son fer puddlé contre la corrosion. Pour la petite histoire, la couleur d’origine rouge Venise de la tour à sa sortie d’usine est encore visible troisième étage du monument, où une maquette à l’échelle 1/50 est exposée.

6. L’historique escalier en colimaçon

Du haut de ses 160 mètres, il n’en reste qu’un petit bout de 4,3 mètres. Le grand escalier hélicoïdal en colimaçon qui reliait le deuxième étage de la tour Eiffel à son sommet n’est plus. Devenu obsolète, il a été démonté en 1983 pour des raisons de sécurité. Découpé en 24 parties allant de 2,1 à 9 mètres de haut, il a été remplacé par de nouveaux ascenseurs. Seul un petit morceau peut encore aujourd’hui être admiré par les touristes au premier étage de la tour Eiffel. Le reste a été vendu aux enchères, pour des sommes parfois rondelettes. En 2020, un tronçon a ainsi été adjugé 274 000 €, soit dix fois son estimation d’origine.

7. Un appartement privé pour Gustave Eiffel

Au cœur de l’édifice, le public peut découvrir de multiples points de vue, des restaurants (le 58 tour Eiffel au 1er étage et le restaurant Jules Verne du chef triplement étoilé Frédéric Anton au second étage) voire un bar à macarons. Mais qui aurait imaginé trouver au sommet de la tour un appartement secret, que s’était fait aménager Gustave Eiffel ? Le bâtisseur utilisait régulièrement ces lieux pour recevoir ses amis et sa famille. Le logis était doté d’un salon, d’une salle de bains et de toilettes. Mais point de chambre à coucher ici. Gustave Eiffel a préféré y faire installer ses bureaux, pour travailler en toute tranquillité. Il y a invité des figures célèbres de l’époque, notamment l’inventeur américain Thomas Edison, inventeur de l’ampoule électrique et fondateur de General Electric. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent observer une reconstitution de ces bureaux d’époque, où ont été installés trois personnages de cire : Gustave Eiffel, sa fille Claire et Thomas Edison.