Des privilèges ahurissants

Devenu roi, Charles III a vu sa liste de privilèges s’allonger. À la tête d’une fortune estimée à plus d’un milliard d’euros, l’ancien prince de Galles n’est soumis à aucun impôt sur le revenu. S’il a besoin d’un peu de liquide, l’époux de Camilla peut d’ailleurs aller directement au distributeur à billets situé à Buckingham Palace, une lubie d’Elizabeth II. Comme la reine, Charles n’a besoin ni de permis de conduire ni de passeport où qu’il se trouve dans le monde. Il jouit également d’une immunité royale qui lui évite de facto toute poursuite pénale ou civile. Intouchable ?

Roi des dauphins

Le 6 mai, ce sera officiel : Charles III sera “par la grâce de Dieu, roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la Foi”. Un titre pompeux qui se joint à une responsabilité quelque peu insolite. Le roi règne également sur tous les esturgeons, baleines, marsouins et dauphins du Royaume-Uni, en plus des cygnes qui barbotent dans la Tamise. Croyez-le ou non, cette loi farfelue datant de 1324 et tirée de la Common Law n’a jamais été supprimée.

Pas complexé

Que ce soit pour son caractère soupe au lait, ses prises de position tranchées ou bien son physique atypique, Charles III a été, et est toujours, une source d’inspiration pour les caricaturistes. Et si ses oreilles ont souvent été croquées voire ridiculisées, il a toujours refusé de se faire opérer. Il se dit toutefois que le prince se les faisait coller avec du ruban adhésif double face quand il était adolescent. Johnny Stonborough, un ancien camarade de classe, a d’ailleurs révélé qu’il subissait un harcèlement scolaire incessant. “Ils le frappaient, lui tiraient les oreilles. Il n’a jamais pipé un mot”, a-t-il confié dans les colonnes du Telegraph. "Never complain, never explain, dit l’adage royal.

Folles exigences

Pampered prince. Les Britanniques ont longtemps qualifié Charles de “prince chouchouté”. La raison ? Des exigences avec lesquelles il ne badine pas, même à 74 ans. “Son pyjama est repassé tous les matins, ses lacets sont également repassés au fer, le bouchon de la baignoire doit être dans une certaine position et la température de l’eau doit être juste tiède dans une baignoire remplie à moitié”, a confié Anthony Burrell, ancien majordome d’Elizabeth II avant de proposer ses services à Diana. Il précise que ses valets doivent “presser deux centimètres de dentifrice sur sa brosse à dents chaque matin”. Ni plus ni moins. Son staff doit aussi transporter la lunette de ses toilettes et son papier W.C. à chacun de ses déplacements.

Deux anniversaires pour le prix d’un

Un honneur digne d’un roi. Chaque 14 novembre, Charles fête son anniversaire. Mais la tradition de la famille royale britannique lui offre désormais un deuxième anniversaire dans l’année. Le 17 juin prochain, soit un mois et demi après son couronnement, le souverain participera à son premier “Trooping the Colour” en tant que roi. La parade militaire est devenue mythique lors du long règne d’Elizabeth II, et c’était l’occasion pour ses sujets d’observer les Windsor au complet au balcon de Buckingham Palace. Le prince Louis, plus jeune enfant de Kate Middleton et du prince William, avait même volé la vedette lors de la dernière édition.