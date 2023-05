La star de Ray s’est finalement emparée de son compte Instagram pour rassurer son monde. “J’apprécie tout votre amour, je me sens béni”, a-t-il écrit. Plusieurs célébrités dont Jeremy Renner, lui aussi hospitalisé après un grave accident de déneigeuse en janvier, lui ont écrit un message de soutien. Courteney Cox ou encore Will Smith ont eux aussi réagi sous la publication qui cumule désormais plus de 500.00 likes sur le réseau social.

On ne sait toujours pas ce qui a entraîné ce passage brusque à l’hôpital. Des longs-métrages en cours ont fait appel à des doublures pour remplacer Jamie Foxx pour quelques scènes, lit-on sur le site du média Page Six.