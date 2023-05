Déjà utilisé aux États-Unis, il vient à présent d’arriver sur le sol français. Le principe ? Prendre une série de photos de la pièce qu’on veut redécorer. De là, Ikea Kreativ établira des mesures pour optimiser la mise à l’échelle des meubles qu’on veut visualiser dans la pièce. Ensuite, l’outil offre une version 3D grand angle de la pièce choisie.

Les meubles déjà présents dans la pièce, aux dimensions et perspectives précises, peuvent alors être déplacés pour vous permettre de visualiser le changement, mais aussi supprimés et repositionnés.

On ne peut par contre pas prévisualiser d’autres meubles que ceux du catalogue Ikea. Et, si le meuble plaît, il est possible de le rajouter dans le panier et de l’acheter immédiatement.

En avril, Ikea avait dévoilé un autre outil, un showroom virtuel sur 9m2. Il s’agissait d’une pièce qui permettait également d’imaginer différentes décorations et ambiances pour faire découvrir aux clients les projets d’Ikea.