La Bonne Etoile d'Isabelle Arpin : "On emporte des plats mais c'est comme si j'étais avec !"

La philosophie de l'endroit : apporter du plaisir. "C'est pour cela qu'il y a aussi du pâté en croûte au foie gras, j'en suis dingue !". Le concept est plus original qu'il n'y paraît : en plus de plats familiaux et de propositions plus simples (il existe un abonnement "garde alternée" !), Isabelle Arpin et Dominika Herzig ont mené des dizaines de tests pour aboutir à des propositions de menus conçus pour être présentés et dégustés comme au restaurant. "L'idée, c'était vraiment de dresser les assiettes dans les contenants pour qu'à la maison, on puisse retrouver une assiette de restaurant sur sa table. C'est vraiment ma cuisine qu'on emporte à la maison et c'est comme si j'y étais passée aussi."

Les produits sont les mêmes que ceux utilisés dans la cuisine du restaurant de l'avenue Louise. "Avec les mêmes bases, les mêmes aliments, nous pouvons réaliser des plats gastronomiques ou d'autres plus simples. Ce qui est intéressant quand on investit dans des produits de qualité". La carte change tous les mois et s'adapte bien sûr aux saisons. L'intérêt également de passer commande la veille de façon digitale, "c'est que l'on peut livrer dans toute la Belgique".

La Bonne étoile. Traiteur et E-picerie. Place Eugène Keym 91 - 1170 Bruxelles (Boitsfort). Tél. : 0479 83 04 15 - Instagram: la.bonne_etoile

La cheffe Isabelle Arpin offre toute une gamme de services... DR ©DR