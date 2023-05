Canet-en-Roussillon : mer et merveilles

Vu du ciel, Canet est une station balnéaire qui s’étend entre la Méditerranée et un vaste étang. Une image en partie trompeuse car il existe aussi Canet-Village, à quelques kilomètres de Canet-Plage. Mais c’est l’eau qui contribue le plus à la notoriété de la cité. Grâce à la mer et toutes ses possibilités ainsi que ses 9 kilomètres de plage de sable fin, mais aussi au port de plaisance, ses vieux gréements et ses promenades en maxi-catamaran qui permettent d’observer baleines et dauphins. N’oublions pas le bassin olympique qui a vu évoluer les plus grands athlètes comme Laure Manaudou.

Quant à la plage, elle n’est pas seulement synonyme de farniente puisque beaucoup d’animations sont prévues durant l’été, du beach volley au fitness en passant par le yoga ou la zumba. Parler des plaisirs de l’eau serait incomplet sans évoquer l’espace thalasso de l’hôtel Les flamants roses, qui offre ses bains bouillonnants, ses salles de massage, ses modelages du monde… et sa piscine d’eau de mer. Un plaisir qu’on peut s’offrir à défaut d’un séjour dans l’établissement.

Le charme de Canet ne se limite pas à sa géographie. Le pays est aussi le paradis des plaisirs gourmands. Le marché quotidien de Canet donne un aperçu des richesses d’une terre généreuse et savoureuse. Abricots, cerises, asperges, artichauts, veau des Pyrénées, fromages de chèvre sans oublier les olives, les ramblas se couvrent d’étals colorés et appétissants.

Bonnes tables

Après un tour sur le marché, on comprend mieux pourquoi les bonnes tables ne manquent pas à Canet. Citons La Vigatane, au cœur du vieux village. Au menu, de la charcuterie mais aussi des grillades sans oublier la fameuse cargolade, des escargots cuits à la braise, ou la morue gratinée à l'aïoli. À déguster dans un décor haut en couleur reprenant les symboles du folklore régional comme le train jaune ou les vigatanes, les espadrilles catalanes. Autres adresses recommandables, le Bouchon catalan qui met la cuisine du terroir à l'honneur avec l'anchoïade de Collioure, les calamars persillés ou les moules gratinées à l'aïoli. Il y a encore le Miramar qui décline des alliances entre terre et mer ou le Can Marcel, autre valeur sûre, sans oublier L'Horizon, la table de l'hôtel des Flamants roses. Mais il ne faut pas négliger les nombreux restaurants de plage qui proposent des salades gourmandes ou des plats d'huîtres agrémentés d'un vin de pays. L'idéal pour se rafraîchir lorsque le soleil tape dur.

Les premiers Canétois

Si la plage et ses plaisirs aquatiques constituent l’atout majeur de Canet, le vieux village mérite un détour. Campé sur un coteau à quelques encablures de la mer, il a gravé son histoire dans les pierres de son château vicomtal. Idéalement situé entre les Corbières et la frontière espagnole, il offre au visiteur son lacis de petites rues, ses tours et vestiges rappelant le mur d’enceinte qui clôturait autrefois la ville.

Pour mieux découvrir l’arrière-pays canetois, rien de tel qu’une petite balade verte depuis le ruisseau du Moulin. Creusé par l’homme dans cette région où l’eau a toujours été précieuse et rare, il avait pour fonction d’arroser les jardins tout au long de son cours ainsi que de faire fonctionner les moulins, dont seul celui de Canet subsiste. Au cours de cette promenade en pleine nature, on découvrira l’histoire de la région dont les premiers vestiges remontent à l’âge de Bronze. À l’époque, on brûlait les corps des défunts avant de recueillir leurs cendres dans des urnes en terre qui furent découvertes au siècle dernier lors du passage d’une charrue. Ainsi furent retrouvés les restes des premiers Canétois de l’histoire. On quittera le sentier du ruisseau pour traverser le Mas Roussillon, un des nombreux mas longeant la départementale.

Canet ville d’art

De retour dans la station balnéaire, on effectuera une autre balade, cette fois à travers les rues, pour contempler une architecture qui surfe sur différentes inspirations. Rien à voir ici avec les constructions déshumanisées qui ont fleuri dans les années 70 sur la côte française (ou belge…). Plusieurs architectes de renom ont laissé leur empreinte, comme ces petites maisons en forme de cubes signées Georges Candilis. Cet architecte d’origine grecque fut le chef de projet de la mission Racine visant à aménager le littoral languedocien afin que les Français n’aillent plus dépenser leur argent en Espagne ! Candilis a imaginé les lotissements Les Lamparos et les Palangres en s’inspirant des villages grecs de son enfance. Ailleurs, le promeneur découvrira des décorations murales en céramique signées Jacques Poussine. Il y a encore des villas en bois typiques signées par le grand architecte catalan des années trente Férid Muchir, tandis que la promenade qui longe la mer porte la marque de Victor Vasarely, qui s’est laissé inspirer par les lieux pour imaginer des polygones, des sols aux taches noires et blanches.

Canet est donc bien davantage qu’un endroit pour se faire bronzer. C’est une destination de vacances authentique qui témoigne d’une longue histoire ainsi que d’un beau patrimoine, d’une vaste offre de loisirs, y compris culturels, d’un choix très varié en matière d’hébergements allant de l’hôtel grand luxe au camping. On y mange et on y boit très bien et les richesses naturelles ne manquent pas, que ce soit sur mer ou sur terre. Si on ajoute les facilités de communication avec la Belgique, l’accueil simple et authentique de ses habitants, on comprendra pourquoi tant de Belges y ont déjà pris leurs habitudes.