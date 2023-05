Rituals ouvre son deuxième spa de "relaxation mentale" en Belgique

Des techniques efficaces et scientifiquement prouvées pour se détendre et réduire son stress mental : c'est ce que promet le concept développé par Rituals depuis 2020 avec le Mind Oasis. Respiration, méditation, repos profond pour un brain massage qui régénère l'esprit et libère de la tension mentale et du stress de la vie d'aujourd'hui. En juillet, le deuxième espace du genre ouvrira donc à Anvers. En deux ans, la collaboration avec Elusis a permis d'approfondir et de varier les techniques utilisées durant les séances.