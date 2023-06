Astuces pour des vacances en famille réussies

Bien faire les valises

On a toujours peur d’oublier un objet indispensable, ou, à l’inverse, de prendre trop de choses et de se retrouver avec une valise trop lourde. Un conseil : faites des listes à l’avance des objets à emporter (cartes d’identité, crème solaire, doudous, maillots…). Mieux vaut boucler les valises la veille du départ : ça vous laisse le temps de vérifier que vous n’avez rien oublié. Si au moment de faire votre valise, vous hésitez à empaqueter certaines choses, c’est tout simplement que vous n’en aurez pas besoin. Suivez votre intuition !

Choisir ensemble la destination

Si c’est vous qui aurez le dernier mot en ce qui concerne le lieu de vos vacances, rien ne vous empêche d’en parler avec vos enfants. Invitez-les à exprimer ce qu’ils aimeraient aussi faire car le programme se décide en famille pour que chacun y trouve son compte. Évitez les voyages "à l’aveugle" avec simplement la destination en tête, car cela risque de virer au cauchemar. Essayez de prendre le temps de créer un itinéraire adapté aux envies et aux besoins de chacun.

Un trajet dans la bonne humeur

Peut-être aurez-vous opté pour des transports plus rapides comme le TGV ou l’avion : dans ces cas-là les trajets passeront plus rapidement. Mais s’il y a bien un moment que redoutent tous les parents, ce sont les voyages en voiture, bloqués dans les bouchons avec les enfants. En plus de mettre à rude épreuve vos nerfs, ces longues files risquent d’ennuyer vos enfants. Résultat : les tensions risquent de pointer le bout de leur nez. Pour y remédier, la musique sera votre principale alliée. Aussi avant de partir, pensez à préparer une playlist spéciale vacances ! Chantez à tue-tête avec votre famille fera irrémédiablement régner la bonne humeur. Vous pouvez également télécharger des applications de devinettes pour faire travailler les méninges de tout le monde. Précisons que le conducteur devra lui être bien attentif à la route.

Des moments pour chacun

Les vacances sont sans conteste le meilleur moment pour vivre des moments riches en émotions avec vos enfants. D’ailleurs, en début de voyage, les plus jeunes sont souvent difficiles. Ils ont tout simplement manqué de vous pendant l’année et vous le font sentir ! Alors on ne lésine pas sur les activités ludiques à réaliser ensemble : balade à vélo, plouf dans la piscine, repas au restaurant pour ne pas devoir se battre en cuisine… Évidemment, il n’est pas question de vous donner entièrement à vos enfants, vous avez également besoin de temps pour vous et votre moitié si vous souhaitez bénéficier réellement des effets de vos vacances. Vous pouvez alors opter pour une formule club qui occupera vos loustics, ou bien les laissez se dépenser un maximum. Si votre bout de chou est enfant unique, essayez de partir avec l’un de ses amis pour qu’il ne soit pas seul.

Lâchez prise

Enfin, s’il est important d’établir des règles au début des vacances, ne serait-ce que pour créer un cadre, essayez d’être plus cool. Gardez uniquement l’essentiel pour éviter une fatigue supplémentaire et ne pas gâcher les bons moments que vous pourriez vivre avec vos enfants. Profitez, tout simplement !