Picpoul, petit coin de (vins) nature où l’on mange si bien

Celle-ci devra se tenir encore un peu, on commence par un apéro. Picpoul étant un restaurant, un bar mais aussi une cave à vin naturel, on va aller explorer cette tendance qui fait (un peu) hurler et grogner les spécialistes vins qui s’arrêtent à la biodynamie le plus souvent. Sauf qu’ici, Marc Combas est aussi un vrai de vrai, passionné par les bons produits, les vins et l’environnement.

Du cidre… à l’eau de mer !

La carte change tous les 15 jours et les plats sont réalisés devant nous dans ce petit resto et bar à vins tout sympathique. ©DR

Le vin nature lui parle et il le sélectionne avec soin et professionnalisme des bouteilles de vigneron(nes) passionnés(ées) qui travaillent dans le respect des terroirs, sans intrants et avec des vignes saines. Et une touche de fantaisie aussi ! Oui, il nous a “vendues” en coupette de bienvenue un Cidre portugais à l’eau de mer et cassis ! Une robe d’un beau rouge transparent, une étiquette magnifique d’huître perlière, c’est chouette mais cela ne fait pas tout : et pourtant, la dégustation est convaincante, ce cidre n’est pas sucré, ni salé (eau de mer oblige) mais les saveurs s’harmonisent étonnamment bien et le léger pétillant rend le tout festif.

Ici, le droit de bouchon est à 13€. Une somme un peu plus élevée qu’ailleurs mais qui permet de faire tourner ce que Marc a tendance à appeler “Resto à vin” plutôt que “bar à vin”. Car là aussi, il donne de sa personne en cuisine. Depuis septembre, son associée partie, il a repris cette partie de fond en comble, proposant une carte qui change tous les 15 jours, les plats comme les desserts. Tout y est alléchant et on recommande les Pimientos del padron très bien réalisés avec la surprise du chef à celui qui aura le plus piquant (mais pas trop). Ce qui est agréable ici, c’est que l’on peut rester aux tapas bien réalisées pour une petite bouffe sur le pouce à partager ou aller vers un vrai menu.

De nombreux petits plaisirs aussi pic que poul

On peut acheter le vin que l'on a dégusté sur place, l'avantage du caviste et resto ! ©DR

Les portions y sont d’ailleurs généreuses. On a mangé et aimé des asperges à la bisque de crevettes, des petites côtes d’agneau et légumes “croquants” et des langoustines inoubliables qu’on a suçotées dans tous les sens ! “C’est la diversité des saveurs qui fait la satiété”, explique Marc depuis sa cuisine transparente et sans secret où il mitonne des produits arrivés en circuit court pour une trentaine de couverts. Le cuisinier travaille en effet en lien direct avec des producteurs à la philosophie durable. Et notamment des éleveurs qu’il a connus grâce à Beeftake, comme l’éleveur d’agneaux Antoine Mabille de la province de Namur. Cette philosophie lui a par ailleurs valu le label Good Food depuis plusieurs années

Un blanc “Drink Me” très minéral, vif et sec a accompagné une partie de ces agapes, conseillé par la jeune serveuse et sommelière que l’on sent totalement à l’aise avec sa cave et en empathie avec ses clients, quelle qualité !

Autres plaisirs picpouliens : la terrasse ombragée, pour un verre ou un repas, le fait de repartir avec la bouteille que vous avez préférée sous le bras, caviste oblige, la possibilité de boire du kombucha fermenté formidable plutôt que du vin (et pas du soda commercial ou juste de l’eau) et le contact si facile avec Marc Combas qui adore partager ses trouvailles et ses histoires !

> Picpoul, Av. Oscar Van Goidtsnoven 100, 1190 Forest – Ouvert à partir de 17h du mardi au samedi. https://www.picpoul.be/