Jeremy Chan, chef deux étoiles du “Ikoyi” à Londres : “Je veux raconter ma propre histoire, pas qu’on la raconte pour moi !”

Dans ce plat, toute la philosophie de la cuisine du Ikoyi du chef Jeremy Chan et de son associé Iré Hassan-Odukale est résumée. On a un visuel très contemporain, très arty, qui rappelle notamment le surréaliste Joan Miró, avec des ingrédients envisagés eux-mêmes de manière abstraite, en les privant de leur forme habituelle, de leur couleur… Mais surtout, on a tout ce qu’un plat doit contenir : le salé, le sucré, l’acidité, l’amertume, l’umami… avec, en plus, ce piquant très addictif du scotch bonnet.

On l’apprend dans le livre Ikoyi. A journey through Bold Heat with Recipes, qui vient de paraître chez Phaidon, ce plat est né d’une improvisation créative autour de deux ingrédients symbolisant la cuisine africaine, dont Jeremy Chan refuse de se revendiquer. Et elle est là la clé pour comprendre ce restaurant britannique tout simplement unique.

La banane plantain, plat signature de chez "Ikoyi", proposée avec de nouvelles couleurs et de nouvelles saveurs dans le nouveau restaurant, situé au numéro 180, sur le Strand. ©©Irina Boersma

Le commencement

Cet ouvrage est consacré à la première époque du restaurant Ikoyi, celle de la première étoile Michelin, obtenue dans un petit restaurant de Piccadilly Circus en octobre 2018. “J’avais déjà écrit le livre, avant de savoir qu’on allait déménager, avoue Chan. Le livre concerne le restaurant original. Quand on faisait cette cuisine audacieuse, intense et très épicée. ”

Un livre qui raconte aussi par le menu, le parcours épique de Jeremy Chan, Sino-canadien au passeport britannique et autodidacte en cuisine, et de son ami d’enfance nigérian, Iré Hassan-Odukale, pour ouvrir leur restaurant à Londres…

Après des études de langues et de philosophie, c’est dans une banque qu’atterrit le jeune Chan, qui ne rêve que d’une chose, rentrer chez lui pour cuisiner. “J’ai lu le premier livre du Noma en 2011. C’était avant Instagram, la technologie… qui ont ruiné notre imagination. J’ai beaucoup aimé ce livre très créatif, très artistique. J’ai aussi lu le livre du Fat Duck (d’Heston Blumenthal), que j’ai trouvé formidable, très technique. J’ai aussi aimé le livre de Relae à Copenhague (aujourd’hui fermé. NdlR). C’était sans doute l’un de mes favoris, en fait ! J’étais plus inspiré par les livres que par les chefs derrière ces livres… Les recettes, les images capturaient mon imagination”, raconte Jeremy Chan, qui fait sa première expérience en cuisine au Hibiscus de Claude Bosi en 2012, avant d’enchaîner avec le Noma, le Dinner d’Heston Blumenthal… avec une soif d’apprendre peu commune.

Mais un jour, au bord du burn-out, il est sur le point de tout envoyer balader…

Riz jollof fumé, l'un des plats du restaurant "Ikoyi" à Londres. ©©Irina Boersma

La cuisine Jollof

Jusqu’à ce fameux appel de son copain Iré. Celui-ci avait lui aussi travaillé dans la finance, mais voulait ouvrir un restaurant inspiré par ses origines nigérianes. Les deux se mettent alors à écumer les librairies et les marchés de Londres pour en apprendre plus sur les produits d’Afrique de l’Ouest.

Jeremy Chan apprend un nouveau langage culinaire, il découvre les graines de paradis (la maniguette), la chèvre, le scotch bonnet, la cuisine du museau à la queue… “J’ai grandi en mangeant beaucoup de riz et c’est pareil pour Iré. Et il y a ce plat de riz, le jollof, qui rassemble un peu tout. Mon amour pour les fruits de mer, les piments, le gingembre, le croustillant, le crémeux… C’est le plat qui sans doute fait le mieux le lien entre mes origines et celles de mon associé. ”

Dans un premier temps, c’est avec ces deux mots, “cuisine jollof”, que le tandem va définir son style culinaire. Pas nigérian, car les inspirations en Afrique de l’Ouest sont plus vastes. Pas ouest-africain non plus, car la plupart des ingrédients sont sourcés en Grande-Bretagne. Mais c’était encore trop limitant pour Jeremy Chan, qui déteste les labels et être enfermé dans une case… “Je veux raconter ma propre histoire, pas qu’on la raconte pour moi ! Je veux créer des choses librement, selon mes envies et sans aucune restriction. Qu’on dise que je fais une cuisine particulière, ce n’est pas la vérité. C’est honnête et logique pour moi, car je ne suis ni Nigérian, ni originaire d’Afrique de l’Ouest”, clame le chef, toujours sur la défensive lorsqu’il s’agit d’évoquer ce sujet sensible…

Jeremy Chan et Iré Hassan-Odukale, le tandem à la tête du "Ikoyi", l’un des restaurants les plus intéressants de Londres. ©©Cristiana Ferrauti

Abstraction lyrique

C’est en collaborant avec plusieurs galeristes et institutions que le duo se fait enfin remarquer. Pour convaincre The Crown Estate, un des plus importants bailleurs du pays qui appartient à la couronne britannique, ils vont monter un pop up chez Carousel à Londres, un lieu multiple qui accueille des chefs en résidence. Il leur aura fallu deux ans, mais ils ouvrent enfin leur premier restaurant à Piccadilly, en juillet 2017.

Et très vite, la cuisine jollof des débuts va faire place à quelque chose de plus abstrait…

“Dans ma cuisine, je m’inspire des expériences que j’ai vécues. Je ne rends pas mes influences évidentes. C’est plus artistique, abstrait… Je ne mixe pas des cultures culinaires différentes, je crée une nouvelle culture ! ”, revendique Chan.

D’ailleurs, il ne définit sa propre cuisine que lorsqu’il en est contraint : “Aujourd’hui, je dis juste qu’il s’agit d’un restaurant britannique où on cuisine avec des épices. Après tout, je suis Britannique et je suis en Angleterre ! C’est évidemment un restaurant créatif, où je raconte des histoires personnelles en utilisant des ingrédients locaux et hyper saisonniers. Mais c’est surtout un restaurant où il est question d’amour pour la cuisine et des ingrédients. Un restaurant intègre, vrai, puissant et unique. ”

En tout cas, en lisant ce livre paru chez Phaidon, on comprend mieux les origines du projet et pourquoi Chan est à cran avec la presse britannique, et pas seulement, qui a eu vite fait de le cataloguer en restaurant d’Afrique de l’Ouest… “Ce n’est pas un livre de référence sur la cuisine africaine ou les épices. J’essaye d’éduquer les gens à penser de manière créative à la nourriture. Il n’est d’ailleurs pas seulement destiné aux chefs mais à tous ceux qui souhaitent être créatifs et penser différemment. ”

“Ikoyi. A journey through Bold Heat with Recipes”, par Jeremy Chan, paru chez Phaedon (141 pp., env. 50€).

"Ikoyi", livre publié par Jeremy Chan chez Pahidon. ©Phaidon

Le nouvel “Ikoyi”

Il est l’une des figures montantes de la scène culinaire britannique. Le 15 juin, Jeremy Chan clôturera son pop up, inauguré le 4 mai à Séoul, à la demande de la marque Louis Vuitton… Mais c’est surtout à Londres, qu’il faudra aller déguster la cuisine très personnelle du chef sino-canadien.

Depuis le 5 décembre 2022, son Ikoyi a déménagé au numéro 180 du Strand, dans le quartier de Northbank. Ici, dans un restaurant plus grand au design scandinave chaleureux – que l’on le doit à l’architecte et designer danois David Thulstrup -, et grâce à une cuisine ouverte plus confortable, le duo Chan-Hassan-Odukale peut proposer une expérience culinaire optimale, saluée dès février 2022 par un second macaron Michelin.

La salle du "Ikoyi", à la fois moderne, élégante et chaleureuse, a été designée par le Danois David Thulstru. ©©Irina Boersma

Plus de subtilité

Lorsqu’on demande à Jérémy Chan ce qui a changé dans son restaurant, il répond, sûr de lui : “Aujourd’hui, c’est un restaurant complètement différent, car moi-même, j’ai changé. Je suis devenu plus vieux, j’ai plus d’expérience, je suis devenu plus sage… Le restaurant est une constante réflexion de ce que je suis. Aujourd’hui, c’est donc plus contrôlé, plus complexe, plus raffiné, plus subtil… ”

À l’image de son plat signature à la banane plantain que l’on avait dégusté quelques années auparavant, cette fois relu avec des saveurs plus discrètes. “Avant, le plat était basé sur le piment. La nouvelle version joue sur la superposition des saveurs. La banane plantain est cette fois couverte de pâte de gingembre et de poudre de cacahuète, et accompagnée d’une émulsion aux herbes infusée au poivre. Un mélange complexe de saveurs épicées, sucrées, fraîches et un peu médicinales”, détaille Chan.

Dans de nombreux plats, le piment est bien là, mais désormais relégué au second plan. Avec par exemple ce délicieux ris de veau laqué, servi avec des épinards, une sauce shito – une sauce à base de poissons séchés et de piments originaire du Ghana et du Togo – au café, accompagné d’une gelée vinaigrée au shiso.

Moule, crème anglaise, safran et caviar Kaluga. L'une des assiettes du restaurant "Ikoyi" à Londres. ©©Irina Boersma

Thé & Cie

Pour accompagner ces plats, le talentueux sommelier italien Lorenzo Lentini – également gérant du restaurant – sélectionne des vins originaux qui ont une histoire à raconter. Mais on peut aussi choisir un superbe accord autour de thés rares, imaginé par le sommelier de thé polonais Dominik Jurasz – qui vient malheureusement de quitter l’établissement.

Des boissons qui mettent parfaitement en valeur la cuisine de Chan, toujours envisagée de manière artistique. “Je viens d’une famille d’artistes. J’aime l’art, le visuel, les textures, les couleurs, le design, les matériaux… ”, explique le chef.

Si l’on regrette peut-être parfois les plats plus mordants et piquants de Piccadilly, le nouvel Ikoyi offre une expérience plus confortable, plus complète. Et du vin au thé, en passant par les excellents et originaux desserts du Britannique Edward Weleby, on est plutôt impressionnés.