Devenir un as du bricolage

Envie de faire des économies, difficultés à trouver un bon professionnel disponible au pied levé, intérêt pour la débrouillardise et le "Do it yourself", voire simplement goût pour le travail manuel : les raisons qui peuvent amener Monsieur et Madame Tout-le-monde à faire eux-mêmes un maximum de travaux dans leur habitation sont multiples. Comme il ne s’agit pas de faire n’importe quoi n’importe comment, il ne faut pas se lancer tête baissée. Prendre des conseils, tester, ne pas voir trop grand. Inutile de perdre du temps et de l’argent pour, finalement, ne pas être satisfait du produit fini.