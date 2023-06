La belle saison pour sortir les skateboards

Deuxième point important : le grip. Un bon grip assure une bonne accroche des pieds sur la planche, cela permet des mouvements plus marqués pour faire réagir le skate.

Enfin, coté structure, le dernier point concerne les roues fixées sur la planche. C’est très important pour s’assurer de la fiabilité.

Autre aspect très important, c’est la qualité du matériel électrique utilisé. Une batterie lithium de bonne qualité, une capacité en Ah élevée influe sur la capacité et la longévité de la batterie. Il ne faut pas être étonné si les différences de prix entre les modèles sont si importantes. Cela vient de la composition de la batterie et, en conséquence, de son efficacité. Dès lors, les prix varient entre 300 et 4 000 euros en fonction du degré d’exigence et de résistance. Bien sûr le juste milieu existe et c’est vrai que pour avoir un engin correct, il faut compter au minimum 500 euros pour une autonomie de 30 km ; au-delà de 1 000 euros, ce sont des engins qui bénéficient d’une bonne technologie et de performances très agréables.

D’autres éléments à prendre en compte

Il ne faut pas oublier aussi de voir l’ergonomie de la télécommande qui reste aussi un élément important puisque c’est elle qui fait non seulement avancer, mais aussi et surtout freiner. Pour les petits trajets en ville, sur des revêtements de bonne qualité, les versions short-boards sont très adaptées. Ils se prennent facilement en main pour entrer dans les transports en commun. Les long-boards sont aussi très pratiques et même si forcément, ils sont plus imposants, ils restent de bons partenaires pour la ville. Les virages sont plus courts en short-board, mais plus radicaux aussi. Avec la version longue, certes tourner sera plus long mais aussi plus doux.

Quant aux versions tout-terrain, moins adaptées à la ville, elles ont l'avantage de passer partout, de descendre les trottoirs et d'être, sans aucun doute, plus costaudes. Le choix peut paraître compliqué, mais deux facteurs sont décisifs pour l'utilisateur ; à quoi va servir le skate électrique et quel budget y allouer ? Une fois les deux solutions trouvées, reste à commander sa board et à rider pour être le roi du macadam ou des sentiers environnants.