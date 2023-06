Mini Cooper SE Cabriolet : Se déshabiller pour dire adieu

Recette inchangée

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons pris le volant de cette Mini Cooper SE Cabrio du côté de Majorque. Pourtant, sur papier, la recette est quasiment en tous points identique à celle de la Mini Cooper SE : 184 chevaux animent les roues avant avec une autonomie théorique d’environ 201 km grâce à une batterie de 28,9 kWh. Seule différence notable : le 0 à 100 km/h exécuté en 8,2 secondes contre 7,3 secondes pour sa sœur jumelle avec un toit. La raison ? Le poids de ce cabriolet, qui prend environ 100 kg par rapport à la Cooper SE non découvrable. Est-ce pénalisant pour autant avec ce type de voiture ? C’est ce que nous verrons dans un instant.

Esthétiquement, que dire ? La recette fonctionne très bien. Alors, pourquoi changer ? Mentionnons uniquement les jantes en aluminium 100 % recyclé et… un badge "1 of 999" de chaque côté de la robe. Un détail ô combien important car Mini a prévu une production limitée à seulement 999 exemplaires ! 45 ont été octroyés à la Belgique avec 5 unités qui cherchent encore preneurs au moment d’écrire ces lignes.

À bord, aucun changement n’est à relever. La capote en toile s’ouvre et se ferme jusqu’à 30 km/h, électriquement, à l’aide d’un bouton. On peut aussi la régler à sa guise, comme un toit coulissant. Mais pour passer le plus sympa des moments, autant dénuder cette Mini complètement, et laisser tomber les vitres. Dans ce cas, placer le filet anti-remous à l’arrière sera utile pour optimiser le silence, pour autant qu’on accepte de se passer de passagers arrière. Là, dans cette configuration, l’expérience de relaxation sur des routes touristiques atteint des sommets.