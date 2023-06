”Mon petit chéri, sache que tu es chéri au-delà de toute mesure et entouré d’amour depuis le moment où tu nous as gratifiés de ta présence. Un vrai cadeau de Dieu, béni ! Bienvenue Babyboy. Il n’est jamais trop tard pour devenir mère”, écrit-elle sous une photo où on aperçoit son nouveau petit garçon, et la main de sa fille de 2 ans.

Dans un entretien accordé à Madame Figaro, en août 2022, près d’un an après la naissance de son premier enfant, la Britannique avait abordé la question du regard des gens sur sa maternité tardive. ” Je me moque des regards parfois hostiles que l’on porte sur moi, je voulais être mère. Je me sens épanouie. Ma fille est arrivée au bon moment. Ce sentiment n’a pas vraiment à voir avec l’âge, il est lié à l’expérience, à l’instinct, à la disponibilité.”