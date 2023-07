De l'audace à revendre et un sacré sens de l'initiative : les 6 finalistes du Veuve Clicquot Women Bold Award sont connues

Le baromètre international sur l’entrepreneuriat féminin mené par Veuve Clicquot au printemps 2023 le montre : 71 % des femmes entrepreneures en Belgique déclarent qu’il est plus difficile pour elles que pour les hommes de devenir cheffes d’entreprise, alors que seuls 49 % des hommes entrepreneurs sont de cet avis. 61 % des femmes entrepreneures reconnaissent qu’il est beaucoup plus difficile pour une femme que pour un homme de concilier vie professionnelle et vie familiale.

Ce qui les aide ? Avoir un modèle à qui s’identifier selon la majorité des femmes entrepreneures. C'est dans cet objectif que des prix comme celui de Veuve Clicquot est important : loin d'être une célébration entre soi, c'est la garantie de créer une communauté féminine pour l'empowerment de toutes.

En octobre prochain, lors d’une cérémonie qui se tiendra à Bruxelles, les noms des lauréates Belges du Bold Woman Award et Bold Future Award 2023, respectivement cheffe d’entreprise accomplie et « Start-uppeuse », seront dévoilés.

Les finalistes pour le Bold Woman Award

Les finalistes. ©DR

Béatrice de Mahieu. CEO de BeCode Depuis le début de sa carrière, en 1999, Béatrice de Mahieu a travaillé successivement pour de grandes entreprises de télécommunications, de technologie et de médias (Telenet, Microsoft,..) où elle a contribué à la mise en place de stratégies de croissance et à la transformation digitale. Très engagée socialement dans le domaine de l’inclusion numérique, elle apporte régulièrement son aide à des initiatives liées à cette question, notamment au sein de la Fondation Roi Baudouin. Elle est aujourd’hui CEO de BeCode, une école à impact social pour l’apprentissage des compétences techniques et digitales. becode.org

Stéphanie Reniers CEO & Co-fondatrice de Gentis Recruitment Stéphanie Reniers est engagée depuis plus de 15 ans dans le domaine du recrutement et du conseil à travers Gentis, une entreprise qu’elle a co-fondée en 2011. Avec des bureaux présents sur 4 continents, Gentis compte aujourd’hui une équipe florissante de plus de 500 collaborateurs de 40 nationalités différentes. L’ engagement indéfectible de Stéphanie repose sur la promotion de la diversité, de l’inclusion et de l’égalité des chances pour tous, des valeurs qu’elle défend sans relâche, que ce soit en soutien des candidats ou des employés de Gentis. www.gentisrecruitment.com

Marion Schoutteten Fondatrice d’Orta Marion Schoutteten, 33 ans, a grandi à coté de Roubaix dans la capitale du textile. Au début de sa carrière professionnelle, elle a décidé de s’installer à New-York puis à Londres, foyers de créativité et de mélange des genres. Son appétence pour l’exploration et son attrait pour la mode y ont vu le jour. Elle pose ensuite ses valises à Bruxelles et y perçoit un manque dans le monde de la mode : un aspect digital déjà, mais surtout un côté éthique. C’était pourtant le futur évident, une prise de conscience vitale. De ce constat germe l’idée d’Orta, une marque qui propose des créations uniques, éthiques, fabriquées en Europe et abordables. www.orta-store.com

Les finalistes pour le Bold Future Award

Les finalistes de la catégorie "Future". ©DR

Amandine de Paepe. Fondatrice d’Insentials Scientifique dans le domaine de l’alimentation, Amandine de Paepe a créé Insentials par nécessité. Après des études en sciences biomédicales, elle s’est spécialisée en nutrition et a travaillé pendant des années dans le secteur pharmaceutique. Elle y a ressenti un manque d’approche holistique. En 2021, elle fonde Insentials, une plateforme numérique basée sur la science qui propose aux femmes des plans nutritionnels et vitaminiques personnalisés avec des conseils sur mesure. La mission d’Insentials est d’aider toutes les femmes à mener une vie saine, en comblant les carences en nutriments auxquelles elles sont confrontées. www.insentials.com

Dr Audrey-Flore Ngomsik. PDG et co-fondatrice de Trianon Scientific Communication Docteur en chimie physique et analytique, conférencière, leader multirécompensée, le Dr Audrey-Flore Ngomsik est une stratège en matière de changement climatique et de responsabilité sociale des entreprises. Elle est aujourd’hui PDG et co-fondatrice de Trianon Scientific Communication, un cabinet de conseil en management qui aide les entreprises les plus émettrices de CO2 à concilier durabilité et rentabilité. Elle est en effet convaincue de l’importance d’avoir une vision globale du développement durable et pense que l’humain, la planète et le profit doivent être abordés simultanément pour répondre aux défis d’aujourd’hui. www.science-by-trianon.com

Jasna Rokegem. Fondatrice de Jasna Rok Lab Créatrice innovante et passionnée, Jasna Rokegem est née en 1992. Véritable pionnière, elle révolutionne l’industrie de la mode grâce à une approche unique qui mêle mode, technologie et intelligence émotionnelle. Fondatrice de Jasna Rok Lab, le premier laboratoire de design Fashion Tech, en Belgique, elle fait rimer technologie de pointe et mode interactive en collaboration avec des géants mondiaux de la technologie tels que Nokia Bell Labs, Fujitsu, Volkswagen et la NASA. Son travail révolutionnaire lui a déjà valu de multiples récompenses. Avec un engagement inébranlable pour l’innovation, elle a pour but d’amener le monde vers un avenir plus durable, harmonieux et émotionnellement connecté. www.jasnarok.com