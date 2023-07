Pour la saison, les bières artisanales sortent leur touche fruitée mais pas sucrée comme l’excellente nouvelle Stuut, la marque de brassins éphémères de la brasserie Caulier (Paix Dieu, Bon Secours). Ces préparations pop-up permettent à cette brasserie pas comme les autres de casser les codes et s’amuser avec les traditions. les recettes sont inédites, bien que travaillées, et les bières n’existent qu’en version limitée.

Et donc voici la sour Lucky Crush framboise et rhubarbe est rose en canette 44 cl. Un ovni (design) qui avait tout pour faire peur. Quoi une bière qui ressemble à une sorte de soda ? On avait tout faux ! Convaincante, fraîche avec l’acidité apportée par le “sour” qui coupe tout sucre overdosé ! Mention spéciale pour son packaging, toujours plus fun d’édition en édition.

Fermentée et refermentée

Le couturier Edouard Vermeulen a développé le design de l'Ypra, brasséev par son oncle Omer Vander Ghinste. ©DR

La dernière née de la brasserie Omer Vander Ghinste dégage immédiatement une noblesse fraîche. Cette blonde nommée Ypra est une bière houblonnée de haute fermentation, avec refermentation en bouteille affichant 6°. C’est la troisième bière familiale de la brasserie de Bellegem, après l’Omer et la Tripel LeFort. Dégustée fraîche pour un apéritif, elle est ronde et profonde, équilibrée. Mais si elle a été pensée dans ce sens, elle l’a été aussi, grâce à ses saveurs subtilement fruitées et son caractère houblonnée, pour accompagner des plats épicés tels que les currys, les viandes grillées et les fruits de mer.

Last but not least, cette bière a l’originalité d’avoir eu à son chevet Edouard Vermeulen, le couturier de Natan qui a développé son design. Sa contribution n’est pas tombée du ciel, car Edouard est à la fois le fils du dernier brasseur de l’Ypra, la brasserie Vermeulen, et le neveu d’Omer Jean Vander Ghinste

Caractéristiques de l’Ypra Type : bière blonde houblonnée, de haute fermentation avec refermentation en bouteille Goût : doux, frais, fruité avec une pointe d’amertume Arôme : baies, agrumes, orange et pamplemousse Apparence : couleur dorée, fin col mousseux blanc Taux d’alcool : 6,0 % Température de service : 4°C Au fût (20 litres) ou en bouteille (33 cl)

Régénérative

Récemment lancée sur le marché, la Terra Pils du Brussels Beer Project est devenue la toute première bière pils de Belgique issue à 100 % de l’agriculture régénérative. Une bière d’une légère amertume qui se retrouve uniquement au fût pour le moment, notamment dans des premiers cafés bruxellois et les taprooms du BBP. La brasserie BBP lancera le mois prochain une autre bière avec le même esprit, la Lazy Panda, une blonde brassée avec de l’orge régénératif et uniquement des houblons belges. La brasserie a également introduit cette orge dans plusieurs autres de ces bières pour accélérer sa transition, comme la Juice Junkie, la Tripel Bertha ou la Babylone faite aussi avec du pain frais invendu.

Amicales

Lancée par Neobulles (famille Stassen), la Bière des Amis est devenue un vrai succès, très vite : le nom, le packaging, la fraîcheur de cette bière blonde de spécialité, à la fois douce et amère : tout a été pensé pour lui offrir plein de copines et de copains… Ce printemps, la marque a franchi un palier supplémentaire pour ouvrir davantage son cercle d’amis avec 3 nouvelles références, une triple (8.5 % alc.), une IPA nommée CR (H) AZY IPA (5,5 % alc.) et une bière fruitée (du côté du cassis), de couleur rouge Redden (5 % alc.). Des nouveautés mais avec toujours ce côté facile à boire.

Californienne

IPA Lagunitas, produite par Cristal. ©DR

Grâce à sa nouvelle installation dry hopping, la brasserie Cristal propose depuis peu une India Pale Ale soit IPA en abrégé. L’amertume caractéristique de cette recette vient de l’ajout de houblon à la fin du processus de brassage. Il s’agit de la Lagunitas IPA, une américaine de Californie bien connue “avec un taux d’alcool de 6,2 %, qui associe une saveur d’agrumes rafraîchissante à des notes subtiles de caramel”, d’après la maître brasseur, Ellen Mertens.

Perchée

On monte au Tope, la taqueria du nouvel hôtel Hoxton à St-Josse (Bruxelles). On y mange dans un cadre inspiré du Mexique mais on peut aussi y boire des bières mexicaines sur ce rooftop bien agréable. Square Victoria Régina 1, 1210 St-Josse. Ouvert à partir de 11 heures du mercredi au dimanche Ouvert jusqu’à 2h du jeudi au samedi.

Complexe et exclusive

La Chouke, c’est un assemblage de bières de qualité supérieure préparée de temps à autre par Jean Van Roy de la brasserie Cantillon, cette gueuze de 30 mois est totalement unique, passée par des fûts de Cognac. La cuvée précédente est sortie en 2016 ! Côté saveur, la Chouke 2023 se situe entre une Gueuze classique (assemblage de Lambics d’âges différents) et une Lou Pepe Gueuze (élaborée avec des Lambics ayant vieilli plus longtemps en fûts et apportant plus de caractère et d’élégance à la bière).

660 litres ont été produits, à 6°…“L’originalité de la Chouke, c’est qu’elle ne sera jamais pareille d’une année à l’autre pour la simple et bonne raison que je n’ai plus par exemple, de fût d’Armagnac”, explique Van Roy. La Chouke 2023 est en plus une cuvée dédiée à des amis restaurateurs : un cadeau d’anniversaire pour les 10 ans de Pistolet Original de Valérie Lepla et Dirk Myny chef du restaurant Les Brigittines à Bruxelles. On peut la déguster uniquement à ces deux endroits et la boire sur place ou à emporter mais ouverte : pour éviter la spéculation...