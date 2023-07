Marie Jo, PrimaDonna et Andres Sarda : du changement àpour les marques du groupe belge Van de Velde

L’histoire de cette entreprise de corseterie est belle. En 1919, une famille fonde la société Van de Velde, qui crée de la lingerie et des maillots de bain de qualité supérieure. L’objectif affiché dès le départ : faire la différence dans la vie des femmes grâce à un mix gagnant entre bon maintien, confort et mode.

Avec ce parti pris de la confiance en soi, audacieux pour l’époque, le succès est au rendez-vous et le reste encore aujourd’hui, avec toujours l’appui d’un réseau de magasins de lingerie fidèle pour un service personnalisé. Ce qui fait quand même 3 600 boutiques de lingerie indépendantes dans le monde entier, en particulier en Europe et en Amérique du Nord !

Liesbeth Van de Velde - Carole Lambert : un duo de toujours

Deux femmes qui se connaissent très bien et s'apprécient. ©DR

Jusqu’à présent, c’était Liesbeth Van de Velde, la petite-fille du fondateur qui était à la tête de la création pour Van de Velde. Elle vient de passer la main à Carole Lambert en tant que Head of Brands&Design. Cette dernière est loin d’être une inconnue puisqu’elle affiche 20 ans d’activité́ chez Van de Velde où elle était jusqu’à présent Creative Manager pour Marie Jo et PrimaDonna, après avoir créé pendant plus de dix ans des collections pour ces marques.

Carole Lambert sera responsable du développement créatif, stratégique et technique des trois marques de Van de Velde. Un sacré challenge qu’elle aborde avec une expérience et un CV béton. En 2019, Carole a ainsi repris ses études en 2019 pour décrocher un Executive MBA Global Fashion Management à l’Institut français de la mode à Paris. Tout en continuant à travailler pour le groupe.

Dans ce groupe, l’ambiance est véritablement familiale et Liesbeth Van de Velde (désormais Technical Design Expert) se réjouit pour Carole, dans laquelle elle “se reconnait beaucoup. Nous avons toujours été comme les deux doigts de la main et agissons d’un seul cœur pour nos marques. Je lui passe le flambeau en toute confiance”. La petite-fille des fondateurs a intégré l’entreprise en 1990. Elle occupe différents postes au sein du département de conception avant de prendre la direction de PrimaDonna en 2008. C’est le début d’une étroite collaboration avec Carole Lambert, le duo se consacrant au développement stratégique de la marque et au lancement de PrimaDonna Twist, Swim et Sport.