A quoi ressemble la vie du prince Charles-Adrien de Merode ?

Il se passe toujours quelque chose au château de Rixensart. C'est ce que doivent se dire les habitants du Brabant wallon qui passent régulièrement devant cet ensemble du XVIIe siècle juché sur un promontoire de la vallée de la Lasne. En ce moment, le très beau spectacle familial à ciel ouvert La Belle et la Bête attire un public nombreux et conquis par la magie du décor à la fois sauvage et historique. La propriété fut rachetée fin 2018 par le prince Charles-Louis de Merode et ses cinq enfants. Cette branche de la famille princière a lancé une fondation avec une quadruple motivation. "Notre objectif est de garantir la pérennité sociale, culturelle et familiale du château et de retrouver sa splendeur d'antan", précise Charles-Adrien de Merode, le dynamique administrateur délégué de la fondation familiale.