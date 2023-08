Pour l’occasion, le chanteur britannique a revêtu le tablier des vendeurs. Il a poussé la marchandise, et dédicacé des jouets. Évidemment, impossible pour lui de passer incognito très longtemps avec sa célèbre tignasse rousse et ses tatouages. Les clients du magasin, parfois choqués de voir l’artiste aussi proche d’eux et disponible, ont dégainé les smartphones pour demander une photo. Ed Sheeran a lui sorti la guitare pour un showcase presque privé devant le magasin.

Certains fans pensent que le chanteur aurait profité du moment pour laisser filer un indice. À la fin d’une vidéo postée sur les réseaux sociaux de Lego, une figurine à l’effigie du chanteur porte un t-shirt floqué de cette phrase “L’automne arrive”. Un indice pour la sortie de son prochain disque ?