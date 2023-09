La nouvelle scène gastronomique de Bangkok

Au Mandarin Oriental - premier hôtel de luxe du royaume de Siam -, on traversait le Chao Phraya dans une superbe barge en bois, et on dégustait une cuisine royale thaï raffinée superbement présentée. L'art de sculpter fruits et légumes (kae sa luk) est d'ailleurs un héritage de la cuisine du royaume d'Ayutthaya (1351-1767).

Aujourd’hui, la ville est totalement différente. Les gratte-ciel abondent, accueillant centres commerciaux labyrinthiques ou hôtels luxueux. Tandis que l’arrivée de grands chefs étrangers ou de chefs thaïs formés en dehors du pays a totalement bouleversé la scène gastronomique.

En 2018, paraissait le premier guide Michelin Bangkok, qui s’est depuis étendu à d’autres villes (Chiang Mai, Phuket, Phang Nga et Ayutthaya). Désormais, la sélection 2023 du guide Thaïlande compte 441 restaurants, dont 6 restaurants deux étoiles (tous à Bangkok) et 29 restaurants une étoile (28 dans la capitale).

Chef Ton, ambassadeur de Bangkok

En juin, on retrouvait Thitid Tassanakajohn, alias Chef Ton, à la cérémonie des World's 50 Best Restaurants à Valence. Le chef de 38 ans, dont le restaurant Le Du* à Bangkok est arrivé en tête du 50 Best Asie (et 15e dans la liste mondiale), portait une tenue signée par un designer thaï… Meilleur ambassadeur de son pays, Chef Ton guide fièrement les journalistes en visite à travers les tables gastronomiques et adresses street food que compte Bangkok. "On ne va pas dans une ville pour un seul restaurant ! Et on ne peut pas manger dans un restaurant gastronomique à tous les repas", revendique le chef.

Un diplôme d'économie en poche, Thitid s'envole pour New-York pour se former au Culinary Institute of America (CIA), puis travaille dans des étoilés comme Eleven Madison Park, The Modern ou Jean-Georges. "Je voulais proposer de la haute cuisine thaï, mais personne ne faisait ça en Thaïlande… Aux États-Unis, il y a un melting pot de différentes cuisines avec différents ingrédients, techniques", explique le Thaïlandais.

Il y a dix ans, lorsqu'il ouvre Le Du, il décide de n'utiliser que des ingrédients locaux, pour une cuisine de saison inspirée des différentes régions du pays, mais aux codes très européens. Des crevettes du sud-ouest de la Thaïlande sont ainsi pochées et servies avec trois types d'algues locales, de l'aneth, de la coriandre et un délicieux sorbet à la betterave et fish sauce.

Nusara ou la cuisine thaï 2.0

Autre adresse que Ton gère, cette fois avec son frère Tam Chaisiri, Baan est un concept qui permet de découvrir la cuisine familiale des deux frères d'origine sino-thaï - 14 % de la population thaï aurait des origines chinoises, tandis que la Thaïlande accueille la plus grande communauté chinoise hors de Chine.

Ici, on utilise les mêmes ingrédients qu'au Le Du : riz au jasmin produit de manière équitable dans une ferme bio du nord-est du pays, légumes bio cultivés par des fermiers de Ratchaburi à 1h30 de Bangkok, poissons du sud de la Thaïlande pêchés à la ligne… Au menu, des classiques thaïs (tod mun pla, gâteaux de poisson) ou sino-thaïs, comme ce ragoût d'oeufs aux cinq épices, réalisés avec soin et servis avec des vins nature !

Mais le restaurant à ne surtout pas manquer, c'est Nusara (3e au 50 Best Asie). Ouvert en 2019, il porte le nom de la grand-mère des frérots, couturière et cuisinière émérite. Au rez-de-chaussée, on trouvera le fun Nuss Bar, axé sur les cocktails apéritifs, et aux étages, des salles stylées dans un esprit Fifties, tandis qu'une terrasse offre une vue à couper le souffle sur le temple Wat Pho.

Les assiettes raffinées sont influencées par la cuisine royale thaï du roi Rama V, mais aussi par la street food locale. Ce qui frappe, c’est l’utilisation d’ingrédients locaux qu’on n’a pas l’habitude de trouver dans les restaurants gastronomiques : œufs de poisson-chat, œufs de limule (arthropode marin), squilla mantis… Un concept qui assume son esprit thaï jusqu’au bout, sans passage obligé par le prisme de la cuisine occidentale.

Potong, haute cuisine sino-thaï

La cheffe sino-thaï Pam Pichaya Soontornyanakij a d'abord étudié la communication, avant de s'envoler, elle aussi, pour New-York et le CIA, tandis qu'elle a passé 5 ans dans les cuisines étoilées du Jean-Georges. Rentrée au pays, elle a superbement rénové la maison de style sino-portugais où, depuis 1910, sa famille commercialise un ancien remède à base de plantes, toujours en vente aujourd'hui…

C'est donc au cœur de Chinatown, dans cette ancienne pharmacie, qu'en 2021, elle a installé son Potong*. Elle y propose une cuisine très personnelle et fait vivre une véritable expérience à ses clients. On débute par une dégustation de kombucha dans le bar à fermentation, on poursuit par un chenin thaï non filtré de chez Issara Estates, un domaine à 1h30 de la capitale, accompagné d'une saucisse sino-thaï maison. On passe ensuite aux mises en bouche, servies en cuisine par la cheffe elle-même. Puis on prend enfin place dans la salle à manger pour un menu 20 services autour des cinq sens et des cinq éléments.

Et l’on n’est pas au bout des surprises… La cheffe a ainsi créé une bande dessinée pour raconter sa déclinaison autour du palmier, utilise un QR code vidéo pour expliquer sa recherche des meilleurs ingrédients thaïs, ou sert cervelle et cœur de canard avec son exceptionnel canard laqué.

La jeune cheffe de 33 ans impressionne par son immense travail, fabriquant elle-même sauce soja et autres condiments. On ne repartira pas sans avoir fait un tour au 5e étage, au Bar Opium, l'un des meilleurs bars à cocktails de la ville !

L’ovni Gaggan

Si Bangkok est désormais sur la carte des foodies du monde entier, c'est aussi grâce à des chefs étrangers de renom qui se sont installés dans la capitale thaïlandaise, comme l'Indien Gaggan Anand, 17e au classement des World's 50 Best Restaurants.

Originaire de Calcutta, celui qui se rêvait musicien étudie finalement dans une école hôtelière du Kerala. Il travaille pour le groupe hôtelier Taj, puis perfectionne sa connaissance de la cuisine indienne auprès d'Halwais (caste spécialisée dans la confection de sucreries), de cuisiniers de rue… C'est en 2007 qu'il débarque à Bangkok, où il travaille au Red, spécialisé dans la cuisine indienne contemporaine. Surtout, il tombe amoureux de la ville et décide d'y rester. Et pendant qu'il monte son projet autour de la cuisine moléculaire indienne, il part se former en Espagne, au El Bulli.

Il ouvre Gaggan en 2010 et réalise ce que jamais personne en Asie n'avait réussi jusque-là. En 2019, il se hisse à la 4e place du 50 Best mondial. Des problèmes avec ses associés le pousse pourtant à fermer boutique quelques mois plus tard, avant de se lancer seul dans une nouvelle aventure…

Désormais installé au 31 Sukhumvit, dans le quartier de Phrom Phong, le chef a ouvert, à l'étage, Ms. Maria&Mr Singh (33e au 50 Best Asie), une cantine fun et colorée, qui marie saveurs mexicaines et indiennes. Tandis qu'en bas, autour d'un grand comptoir, quelques clients privilégiés peuvent vivre l'expérience Gaggan. Avec peu de moyens, lumières et playlist canon, mais surtout avec sa tchatche légendaire, Gaggan et son équipe - mention spéciale pour le sommelier Vladimir Kojic ! - parviennent à créer une expérience unique, notamment autour d'une histoire de "rat"…

Cuisine allemande de haut vol

Lorsqu'on pense à Bangkok, difficile d'imaginer pousser la porte d'un restaurant allemand. Et pourtant… Au Sühring** (22e au 50 Best Asie), les jumeaux Mathias et Thomas Sühring proposent, une cuisine allemande comme on n'en a jamais vu en Europe. Installés depuis 2016 dans une villa du centre-ville, au cœur d'un superbe jardin, ils assument en effet complètement leur germanisme. "Gaggan nous a dit un jour : un restaurant qui vaut le voyage doit être unique. C'est lui qui nous a soufflé l'idée de la cuisine allemande. Au début, on a dit non. Mais en Europe, en Asie, personne ne proposait de la cuisine allemande gastronomique. Finalement, c'était la bonne idée, au bon moment !", raconte Thomas Sühring. Qui précise que sans Gaggan - investisseur à 15 % -, ils n'auraient jamais pu ouvrir leur restaurant.

Originaires de Berlin, les deux frères se sont formés auprès des meilleurs, Thomas à La Pergola*** de Heinz Beck, à Rome, et Mathias chez Jonnie Boer au De Libriije*** à Zwolle, aux Pays-Bas.

Mais quand on propose à Thomas de reprendre les cuisines du Mezzaluna à Bangkok, il pose une condition : son frère doit le rejoindre… Ils vont y travailler pendant sept ans, y servant d'abord de la cuisine italienne, puis européenne… "Les gens étaient un peu perdus et finalement nous aussi… Quand on s'est lancé dans la cuisine allemande, on a pu insuffler de l'émotion à nos plats", avoue Thomas.

Aujourd'hui, leurs assiettes font référence aux différentes régions allemandes (comme cette Grüne Soße francfortoise, qui accompagne un formidable Lucullus de foie gras), à leurs souvenirs d'enfance (avec cette gaufrette au foie gras et noisettes) ou aux recettes familiales (avec le fameux lait de poule de leur grand-mère). Mais quel que soit le plat, on est dans la précision et le raffinement extrême.