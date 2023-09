Avec Uno "Show "Em No Mercy", qui se traduit par "Aucune pitié", Mattel propose une sorte d’extension de jeu classique avec de nouvelles armes pour faire (beaucoup) piocher vos adversaires. "Les choses sont sur le point de devenir impitoyables", indique Mattel dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

D’ailleurs, on peut apercevoir sur cette dernière, les règles du Uno classique où maximum 4 quatre peuvent être piochées et que les cartes "+" ne peuvent être empilées. Mais dans cet Uno "Show 'Em No Mercy", des nouvelles cartes viendront pimenter vos parties.

En effet, on voit sur l’écran télé que les joueurs empilent les "+2", suivi d’un "+4", d’un "+6" et même d’un… "+10" ! L'une des règles de base du jeu change alors pour permettre aux joueurs de répondre aux cartes "+" de leurs adversaires. La vidéo s'arrête alors avec un "On en a trop dit".

Une date de sortie n'a pas encore été communiquée par l'entreprise de jeu de société mais ce qui est sûr c'est que la curiosité des joueurs a été touchée. Soyez prêts à prendre des "+" à tout bout de champ !