Bruxelles: 5 idées de chouettes terrasses pour profiter du soleil

Le café Carberdouche

Rendez-vous dans le centre-ville de Bruxelles, sur la Place de la Liberté pour découvrir le Café Caberdouche dont l’immense terrasse sous les arbres de la place fait rêver. L’endroit à l’ambiance guinguette rayonne sous le soleil et les places sur sa grande terrasse y sont rares quand celui-ci pointe le bout de son nez.

Et on comprend. Sous les doux rayons du soleil, aux pieds des arbres et éclairé par les guirlandes lumineuses, l’endroit a des allures de petit paradis. Idéal pour un lunch entre collègues sur le temps de midi ou encore pour un chouette apéro après le boulot, on y savoure des petits tapas et autres joyeuseries à partager.

La brasserie de la Patinoire

Située en plein Bois de la Cambre, la grande terrasse de la Brasserie de la Patinoire aux allures parisiennes saura séduire petits et grands. Idéale pour les enfants avec sa pleine de jeux remplies de balançoires, elle offre aussi une splendide vue sur le Bois de la Cambre.

Au menu ? Crêpe mikado et autres gourmandises à déguster au soleil pour un goûter plus que réussi dans un écrin de verdure.

Le Woodpecker Drohme

Bon, techniquement l’endroit n’est pas encore ouvert. Mais comme l’hiver joue les prolongations et que le printemps met du temps à s’installer, on devrait être pile dans le temps pour découvrir le dernier venu de la grand famille Woodpecker.

L’enseigne qui possède déjà 7 enseignes dans la capitale (dont trois à l’extérieur au Parc Royal, au Bois de la Cambre et au Parc Wolvendael – petit bonus, les terrasses y sont aussi largement ensoleillées) va ouvrir une nouvelle antenne dans l’ancien restaurant du Jardin du Pesage !

Sur le site de l’ancien hippodrome d’Uccle-Boitsfort, avec une immense terrasse dans un cadre quasi idyllique et au pied de la si charmante tour du bâtiment, on profite d’une mise au vert bienvenue. Ouverture annoncée le 14 mai !

Le Bar du matin

C’est un établissement quasi mythique qu’il n’est presque plus nécessaire de présenter. Situé à Forest mais à deux pas de Saint-Gilles, Ixelles et Uccle, sur la chaussée d’Alsemberg, le BDM pour les intimes jouit d’une fabuleuse terrasse plus qu’ensoleillée.

Il s’agit du genre d’endroit où l’on peut se poser des heures durant, à travailler ou buller au soleil. On y boit de bons cocktails ou parmi un large choix de bières tout en dégustant des petits plats maison, réalisé sur place. Crème solaire obligatoire !

Le Rooftop Perché

Pour cette dernière adresse, on prend un peu de hauteur et on découvre Bruxelles depuis ses toits. Juché au sommet du Jam Hôtel, le Rooftop Perché se déploie sur plusieurs niveaux et offre une sublime vue sur la Capitale.

Fort d’une excellente orientation, on y savoure d’incroyables couchés de soleil et si les températures sont un brin trop chaudes, on n’hésite pas à faire un petit plouf dans la piscine de l’endroit.